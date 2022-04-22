Это оружие должно дополнить знаменитую израильскую систему ПВО "Железный купол". Пока неясно, когда технология будет завершена полностью.

Интересно США опробовали боевой высокоэнергетический лазер, сбив им крылатую ракету

Железный луч

Система оборонных средств "Железный купол" широко известна своей эффективностью и способностью перехватывать ракеты с помощью сложной радиолокационной системы слежения. Эта технология успешно работает сегодня. Но у нее есть ряд недостатков. Ракеты, являющиеся ее центральной частью, стоят более 100 000 долларов США за выстрел, и у нее возникают проблемы с приближенными угрозами на близких дистанциях менее 4 километров.

В отличие от этого, Iron Beam – это оптоволоконный лазер, который может захватывать цели со скоростью света и уничтожать их в течение пяти секунд на расстоянии до 7 километров.

Пока неизвестно, насколько мощным является лазер, но предполагается, что скоро он достигнет диапазона сотен киловатт.

Кроме того, каждый лазерный выстрел стоит около доллара, не считая затрат на оборудование, а количество боеприпасов не ограничено – пока есть электричество.



Установка Iron Beam во время тестирования / Фото Rafael

Завершение испытаний с использованием мощного лазера – только начало нашего видения. Нам впервые удалось перехватить минометы, ракеты и БПЛА из таких сложных диапазонов и временных интервалов. Лазер изменяет правила игры благодаря простой системе управления и значительным экономическим преимуществам. Следующим шагом является продолжение разработки и начального развертывания системы в Израиле.

– говорит начальник отдела исследований и разработок (DDR&D) бригадный генерал Янив Ротем.

Эти испытания являются частью первой фазы программы, проводимой компанией Rafael и управление оборонных исследований и разработок (DDR&D) Министерства обороны Израиля по производству высокоэнергетических лазеров, которые способны справляться с несколькими угрозами в сочетании с Iron Dome.