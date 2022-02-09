Израильская компания разработала складное бомбоубежище для частных квартир и домов
Источник:Micromax
Производитель средств защиты и фортификации компания Micromax представила складное бомбоубежище, которое можно установить прямо в собственном доме и использовать в случае бомбардировки или обстрела.
Такое бомбоубежище раскладывается за несколько минут в условиях квартиры или дома. Его можно разместить в небольшом углублении стены, и в сложенном состоянии прикрыть шторами.
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Что известно
Израиль – страна, которая находится в состоянии многолетнего конфликта с Палестиной. Его города часто страдают от обстрелов и бомбардировок. Поэтому неудивительно, что местные компании постоянно работают над новыми средствами защиты населения.
- Для создания этого бомбоубежища компания Micromax использовала гидравлические рычаги, в механизме работы которых сможет легко разобраться любой взрослый человек.
- Создатели отметили, что для размещения конструкции в жилом помещении не требуются специальные разрешения любых инстанций.
Бомбоубежище для квартир и домов от Micromax / Фото Micromax
Бомбоубежище для квартир и домов от Micromax / Фото Micromax
- Внутрь может зайти до 15 человек.
- Благодаря стенкам из бронированной стали, убежище способно оградить владельца от взрыва эквивалентного 155-миллиметровому снаряду или обрушению конструкций дома.
- Бомбоубежище имеет встроенную фильтро-вентиляционную систему, которая создает внутри избыточное давление, предотвращая попадание внутрь ядовитых газов.
- Так же, в бомбоубежище можно спрятаться в случае пожара – специальное теплоизолирующее покрытие позволяет без ущерба для здоровья находиться в нем до 30 минут при открытом пламени.
Бомбоубежище для квартир и домов от Micromax / Фото Micromax
Складное бомбоубежище стоит 12 тысяч долларов, тогда как на оборудование обычной защитной комнаты обычно идет от 26 тысяч.