Такое бомбоубежище раскладывается за несколько минут в условиях квартиры или дома. Его можно разместить в небольшом углублении стены, и в сложенном состоянии прикрыть шторами.

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Что известно

Израиль – страна, которая находится в состоянии многолетнего конфликта с Палестиной. Его города часто страдают от обстрелов и бомбардировок. Поэтому неудивительно, что местные компании постоянно работают над новыми средствами защиты населения.

Для создания этого бомбоубежища компания Micromax использовала гидравлические рычаги, в механизме работы которых сможет легко разобраться любой взрослый человек.

Создатели отметили, что для размещения конструкции в жилом помещении не требуются специальные разрешения любых инстанций.

Бомбоубежище для квартир и домов от Micromax / Фото Micromax

Бомбоубежище для квартир и домов от Micromax / Фото Micromax

Внутрь может зайти до 15 человек.

Благодаря стенкам из бронированной стали, убежище способно оградить владельца от взрыва эквивалентного 155-миллиметровому снаряду или обрушению конструкций дома.

Бомбоубежище имеет встроенную фильтро-вентиляционную систему , которая создает внутри избыточное давление, предотвращая попадание внутрь ядовитых газов.

, которая создает внутри избыточное давление, предотвращая попадание внутрь ядовитых газов. Так же, в бомбоубежище можно спрятаться в случае пожара – специальное теплоизолирующее покрытие позволяет без ущерба для здоровья находиться в нем до 30 минут при открытом пламени.

Бомбоубежище для квартир и домов от Micromax / Фото Micromax

Складное бомбоубежище стоит 12 тысяч долларов, тогда как на оборудование обычной защитной комнаты обычно идет от 26 тысяч.