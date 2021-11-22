Технология состоит из электродов, которые крепятся к коже лица и улавливают минимальные электрические сигналы и мимические сокращения, характерные для обмана. За основу разработки была взята сенсорная технология, которую 14 лет разрабатывал профессор Яэль Ханейн.
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Как это работает
Нынешние детекторы лжи слишком часто дают сбои – их показания даже не принимают в качестве доказательств в судах общей юрисдикции. Наша технология основана на предположении, что лицевые мышцы при лжи искажаются и могут сказать о лжеце гораздо больше,
– говорит автор работы профессор Дино Леви.
Команда провела эксперимент:
- Волонтеров разбили по парам и посадили друг напротив друга.
- Первым выдали наушники, через которые передавались слова "линия" или "дерево".
- Их просили произнести одно из этих слов партнеру – правдиво или ошибочно.
- Традиционным детекторам лжи при этом не удавалось надежно вычислять ложь, а вот датчики добились успеха.
- Электроды разместили в районе щек возле губ и над бровями.
- Далее записи электромиографии (ЭМГ) отдавали алгоритму, запрограммированному и обученному отличать ложь от правды.
- Результат: обнаружение лжи с долей успеха в 73 процента.
Что дальше
Следующим шагом исследователей является создание специальной камеры, которая сможет вычислить ложь через анализ видео с высоким разрешением без каких-либо электродов. В основе лежит та же идея, что ложь можно обнаружить по характерным движениям мышц лица.
Сейчас команда хочет закончить экспериментальную фазу и поскорее перейти от железа к приложениям.