Человек научился производить стекло довольно давно. Но оно все равно оставалось не таким распространенным товаром, как, вероятно, хотелось бы людям. Стекло использовалось для производства украшений, посуды, применялось в погребальных обрядах, и, конечно, им стеклили окна. Оказалось, что большинство "римского стекла" имеет "израильское происхождение".

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Найденные на месте раскопок куски стекла / Фото Heritage Daily

Место производства стекла

Перед тем как строить железную дорогу в Изреельской долине, там были проведены археологические исследования. Произошли они не зря, ведь удалось обнаружить место, где во времена Римской империи производили стекло. На локации археологи раскопали остатки специальных печей, где 1600 лет назад люди варили стекло.

В печи засыпали песок и соль, которые плавились под действием высоких (около 1200 градусов Цельсия) температур, образовывая стекло. Исследования показывают, что большинство стекла поставлялось именно из этого региона, ведь там был качественный песок, который отлично подходил для производства ценного ресурса. Стекло широко использовалось в Античном мире, ведь из него изготовляли великолепные украшения и посуду.