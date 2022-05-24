В Израиле нашли самый древний идол богини плодородия

Археологи раскопали неподалеку от Эйлата кладбище, возраст которого – не менее 7500 лет. Место, первоначально считавшееся просто кладбищем, скорее всего, было также древним святилищем.

Археологи изучили 11 простых могил и 20 тумулусных гробниц – так называют погребение в виде кургана с погребальной камерой. Кладбище с видом на современный город использовали более тысячи лет, в VI-V тысячелетиях до нашей эры (примерно 5450-4250 годы до нашей эры). Радиоуглеродную датировку провели по найденным на нем остаткам древесного угля.

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По мнению ученых, простые могилы являются первобытными погребениями, а после того, как тела разлагались в них, кости помещали в тумулусы вместе с погребальным инвентарем. Осмотр останков показал, что так поступали со всеми членами общины старше пяти лет.

В нескольких похоронных камерах, диаметр которых составляет от полутора до трех метров, находились остатки нескольких человек. Руководитель раскопок Узи Авнер считает, что это были семейные захоронения. В других гробницах устроены отдельные погребальные камеры для каждого похороненного. В некоторых случаях несколько тумулусов были соединены, возможно из-за увеличения семьи.



Древнее захоронение / Uzi Avner

Могильные предметы включали каменные орудия – наконечники стрел, скребки, точильные камни, а также чаши из песчаника. Две чаши украсили геометрическими рельефными узорами.

Также исследователи нашли фрагменты ранней керамики, кости овец и коз, диких животных, птиц и множество мелких предметов – от раковин и кусочков кораллов до минералов, полудрагоценных камней и бусин.

Большинство бусин изготовлены из ракушек. Но некоторые явно происходили издалека: по крайней мере, это ранние образцы ожерелья из глазурованной керамики и стеатита (он же мыльный камень, или талькохлорит). Эти бусы, возможно, привезли из Месопотамии.



Похоронные орудия / Фото Uzi Avner

Погребальный инвентарь:

украшения из раковин; фаянсовые и стеатитовые бусы; кремневые скребки; раковины, кораллы из Эйлатского залива; минералы.

Археологи также нашли кусок красного реальгара (мышьячной руды) из Анатолии и медную бусину, которая может быть одним из самых ранних известных предметов, выплавленных из металла в землях Леванта.

К востоку от основной части могил и гробниц обнаружили две площадки, вымощенные камнями. В центре одной из них были остатки ствола можжевелового дерева. Длина сохранившегося деревянного идола невелика — примерно 30 сантиметров. Вокруг Эйлата можжевельник не растет: вероятно, ствол был принесен на это место с гор, расположенных на территории современной Иордании.



Кусок ствола можжевелового дерева / Фото Uzi Avner

Это не первая находка остатков ствола можжевельника в местах, имеющих явно культовое предназначение. Известно, что можжевельник – один из символов богини плодородия Ашеры.

Ашера – древняя богиня западносемитского пантеона, жена верховного бога. Согласно текстам из Угарита (современный Рас-Шамра, Сирия), мужем Ашеры был Илу и уже от их союза появились другие 70 богов. Как богини-матери ей поклонялись по всей Сирии и Палестине. В Ветхом Завете она упоминается как супруга Баала и символизирует живую природу.

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Надписи из двух мест в южной Палестине указывают на то, что ей поклонялись как жене Яхве. Слово "ашера" в Ветхом Завете использовалось не только обозначение самой богини, но и деревянного культового предмета, связанное с ее поклонением.

Присутствие ствола можжевелового дерева доказывает, что это место было отведено для поклонения Ашере. По углероду-14 его датировали 4540 годом до нашей эры, и это делает его старейшим сохранившимся идолом Ашеры из известных на сегодня.