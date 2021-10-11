О находке сообщили израильские археологи. На огромном комплексе могли изготавливать более 2 миллионов литров вина в год, а располагалась винокурня в городе Явне. Ученые говорят, что винодельня работала 1500 лет назад, когда этот регион принадлежал Восточной Римской империи, более известной как Византия.

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Так выглядит византийский винодельческий комплекс с воздуха / Фото Haaretz

Подробнее о давней винокурне

Комплекс имеет пять прессов для получения вина. Также присутствуют многочисленные склады, ямы для брожения вина, печи и тысячи фрагментов посуды. Весь комплекс построен с наличием симметрии и рациональности. Вероятно, что он не появился спонтанно, а был построен в соответствии с ранее составленным планом.

В Явне изготавливали белое вино под названием Gaza и здесь располагался, по словам археологов, главный центр его изготовления. Напиток экспортировался в соседние регионы, а, возможно, и дальше. Однако ученые не уверены, откуда брали сам виноград, ведь сегодня его импортируют из Франции. На это могут ответить найденные на территории винокурни косточки, ДНК которых проанализируют.

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Емкости для брожения вина / Фото Haaretz

Поскольку винодельня могла "давать" около 2 миллионов литров вина в год, то нужно было где-то брать тару для воды. Считая темпы производства, люди решили изготавливать кувшины для вина прямо на месте. Для этого были построены специальные печи. Глину брали неподалеку, возле реки.

Винодельческий комплекс интересен также тем, что ямы для брожения и чаны для сбора жидкости украшены белой мозаикой.