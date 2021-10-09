По словам ученых, такие туалеты были необычайной редкостью и принадлежали богатым и влиятельным людям.

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Дорогое удовольствие

В Иерусалиме, столице Израиля, археологи обнаружили частный туалет. Возраст постройки – почти 3 тысячи лет. В это время личная уборная в доме была большой роскошью, рассказывает ученый Эми Спиро.

Команда нашла резное известняковое крепление перед строительством в иерусалимском районе Армон Ханацив.

Частный туалет-кабина был очень редким в древности. Сейчас только некоторые из них были найдены – в основном, в Городе Давида,

– заявил руководитель раскопок для израильского музея древностей Яаков Биллиг.

Ученый отмечает, что только богатые люди могли позволить себе личную уборную.

Царская уборная с освежителями воздуха

По словам исследователей, кабина и сам туалет вырезаны из известняка. Рядом с уборной была ванная комната размером примерно 2 квадратных метра.

Исследователи не уверены, вырезали туалет из сплошного камня или строили из меньших глыб.

Ученые опубликовали репортаж с древнего места: смотрите видео

В кабине уборной археологи нашли более 30 чаш. Биллиг утверждает, что чаши, возможно, использовали для хранения ароматических масел или ладана – таким образом тогдашние люди освежали воздух для пользователей уборной.

Туалет обнаружили на территории древнего дворца, который открыли в 2020 году. В руинах исследователи обнаружили каменные капители и остатки колонн, а также остатки сада с орхидеями и водными растениями.

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Кроме уборной ученые обнаружили остатки керамики, кости животных и человеческие отходы. По словам ученых, эти находки помогут узнать больше о пищевых привычках старинного города.

По предположениям исследователей, поместье могло принадлежать царю Иуды – но какому из них, ученые не знают.