В Израиле создали беспилотный боевой автомобиль, который будет помогать солдатам Вооруженных сил страны нести боевые дежурства. Вооруженного робота разработал Государственный оборонный подрядчик Israel Aerospace Industries. Машина получила название REX MkII.
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Беспилотный боевой автомобиль REX MkII: смотреть видео онлайн
Беспилотный боевая машина и ее задачи
Следует отметить, что машина не является автоматической, то есть не принимает самостоятельных решений. За нее это делает оператор – человек.
У машины будет присутствовать возможность ограниченной самостоятельной деятельности. Вероятно, она будет ограничиваться лишь передвижением в режиме "следуй за мной".
Управляется REX MkII с помощью планшета. Задачи у робота разнообразные:
- Транспортация раненых бойцов.
- Доставки припасов, медикаментов, оружия и других необходимых вещей. Всего машина может поднять более тонны груза.
- Разведка без риска ранения солдат.
- Впечатление целей благодаря пулеметам, которые могут быть установлены на борту.
- Захват цели для наведения ракет.
Робот имеет электронный двигатель, на котором может проехать около 300 километров.
Для Армии Израиля это не будет новинкой, ведь там еще с 2007 года используется автоматический боевой автомобиль Jaguar.