В Израиле создали беспилотный боевой автомобиль, который будет помогать солдатам Вооруженных сил страны нести боевые дежурства. Вооруженного робота разработал Государственный оборонный подрядчик Israel Aerospace Industries. Машина получила название REX MkII.

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Беспилотный боевой автомобиль REX MkII: смотреть видео онлайн

Беспилотный боевая машина и ее задачи

Следует отметить, что машина не является автоматической, то есть не принимает самостоятельных решений. За нее это делает оператор – человек.

У машины будет присутствовать возможность ограниченной самостоятельной деятельности. Вероятно, она будет ограничиваться лишь передвижением в режиме "следуй за мной".

Управляется REX MkII с помощью планшета. Задачи у робота разнообразные:

Транспортация раненых бойцов.

Доставки припасов, медикаментов, оружия и других необходимых вещей. Всего машина может поднять более тонны груза.

Разведка без риска ранения солдат.

Впечатление целей благодаря пулеметам, которые могут быть установлены на борту.

Захват цели для наведения ракет.

Робот имеет электронный двигатель, на котором может проехать около 300 километров.

Для Армии Израиля это не будет новинкой, ведь там еще с 2007 года используется автоматический боевой автомобиль Jaguar.