Израиль применит автономные дроны для очистки солнечных панелей в труднодоступных зонах

Сегодня уже никого не удивишь автономным роботом-пылесосом, но технологии очистки продолжают развиваться и новые методы актуальны для очистки солнечных панелей, которые нуждаются в постоянном обслуживании и уходе. В Израиле, похоже, нашли элегантное решение.

Солнечные элементы питания активно собирают пыль, грязь и мусор, но зачастую они расположены на крышах построек или в труднодоступных участках, поэтому их очистка вызывает определенные затруднения. За дело их очищения возьмутся разработанные в Израиле дроны.

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Как все будет работать

Специальную систему совместно создают израильская Solar Drone, которая занимается обслуживанием солнечных ферм, и производитель дронов Airobotics. В рамках заявленной концепции квадрокоптер будет скрыт в защищенной от непогоды док-станции, расположенной неподалеку от солнечных панелей.

С регулярными интервалами дверцы станции будут открываться, выпуская летательный аппарат, а тот будет совершать облеты панелей, для более точного позиционирования используя лидары и камеры. Каждая панель будет обрабатываться чистящей жидкостью, а после работы беспилотник вернется на док-станцию. Если необходимо, роботизированная система заменит разряженный аккумулятор или пустую емкость с очистителем.

Автономные дроны будут следить за чистотой солнечных панелей: смотрите видео

За даними компанії Solar Drone, система буде на 25% економічніша, ніж інші технології для очищення сонячних панелей і, на відміну від деяких варіантів, що вже пропонувалися. Також важливо, що БПЛА не буде торкатися самих панелей, що зведе до мінімуму ризик пошкодити їх.