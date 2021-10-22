В 2019 году несколько сбоев привели к тому, что израильский лунный посадочный аппарат Beresheet разбился о поверхность. Интересно то, что запускало его не государственное космическое агентство, а частная израильская компания SpaceIL. В июле 2021 года было объявлено о миссии Bereshee-2, которая будет состоять уже сразу из трех космических аппаратов. Недавно стало известно, что участие в проекте примут также и Объединенные Арабские Эмираты.

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Подписание соглашения между Израилем и ОАЭ / Фото из твиттера Sarwat Nasir

Совместный полет на Луну и Венеру

В рамках предстоящего полета Bereshee-2 планируется разработать, построить и отправить на Луну один орбитальный и два посадочных аппарата. Один из них совершит посадку на обратной стороне Луны. В рамках соглашения, ОАЭ будут разрабатывать определенные научные приборы для будущей миссии и обмениваться научными исследованиями.

Также стороны договорились о сотрудничестве в рамках совместной французско-израильской экологической программы VENuS. Данные со спутника на солнечно-синхронной орбите, запущенного в 2017 году, будут передаваться ОАЭ. Было заявлено о совместных университетских проектах двух подписантов соглашения.

Кстати, нормализация отношений между исламским ОАЭ и Израилем наступила лишь в 2020 году. Поэтому, вероятно, что подписание этих соглашений больше политический шаг, чем практический.