Первый израильский лунный аппарат Beresheet построила частная некоммерческая организация SpaceIL и Israel Aerospace Industries. Миссия закончилась аварией аппарата, который разбился о поверхность Луны. И команда SpaceIL не собирается останавливаться на достигнутом и готовит новую миссию к спутнику Земли в 2024 году. Стало известно, что проект получил финансирование в размере 70 миллионов долларов. Всего на миссию планируют потратить около 100 миллионов долларов.

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Одна из последних фотографий Beresheet перед падением на Луну / фото Engadget

Кто финансирует израильский проект

Финансы в проект лунного аппарата Beresheet-2 "вливают" 3 человека:

Моррис Кан – израильский миллиардер и филантроп. Моррис финансировал большую часть проекта Beresheet. Теперь он дает средства и на Beresheet-2.

Патрик Драхи – франко-израильский предприниматель и миллиардер. Один из богатейших людей Франции.

Мартин Мошал – южноафриканский и израильский предприниматель, филантроп. Соучредитель компании Entree Capital.

Проект Beresheet – это миссия моей жизни, поэтому я решил заняться ею снова. Я планирую сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть Израиль на Луну, на этот раз для исторической двойной посадки,

– сказал Моррис Кан.

Планируется, что Beresheet-2 будет стоить, как и Beresheet – 100 миллионов долларов. Однако новая миссия будет значительно сложнее, чем первая, поэтому цена может вырасти.

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Чем Beresheet-2 отличается от Beresheet

В отличие от первой миссии в новом проекте к Луне должно отправиться сразу три космических аппарата.

Посадку будут совершать сразу два аппарата. Каждый из них будет весить около 60 килограммов. Один аппарат совершит посадку на обратной к Земле стороне Луны, а другой – на обратной стороне. Насчет автономности аппарата пока никакой информации нет. Например, Beresheet должен был по плану работать на поверхности Луны 2 земных суток. Вероятно, что время автономной работы новых аппаратов в миссии Beresheet-2 будет продлено, если им добавят систему терморегуляции, которой не было у Beresheet.

Орбитальный аппарат должен оставаться на окололунной орбите долгие годы. Благодаря ему будет осуществляться связь с посадочными аппаратами. Особенно актуальным это является для аппарата на обратной стороне Луны. Также орбитальный зонд будет служить платформой для исследований, к которой будут иметь доступ студенты со всего мира.