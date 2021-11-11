80 процентов территории Хеврона сегодня находится под контролем Палестинской национальной администрации. Израильская армия контролирует лишь 20 процентов города.

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Что известно

Биометрическую идентификацию выполняют с помощью программы Blue Wolf.

После загрузки снимка, на который попал палестинец, военные получают в специальное приложение сигнал — красный, желтый или зеленый.

Таким образом они понимают, следует ли задерживать человека, арестовывать сразу или же можно отпустить.

Источник пишет, что база данных Blue Wolf является сокращенной версией массива данных из другой системы Wolf Pack.

Последняя в свою очередь содержит данные о каждом палестинце на Западном берегу.

Пакеты данных содержат фотографии, семейную историю, а также уровень опасности для окружающих.



Камеры Hebron Smart City наблюдают за двумя палестинскими женщинами / Фото Kobi Wolf/for The Washington Post

Технология, которую использует Израиль, позволяет идентифицировать палестинцев еще до того момента, как они столкнутся с необходимостью предъявить документы на контрольно-пропускных пунктах. Один из военных заявил, что камеры иногда направлены даже на дома людей, что в режиме реального времени позволяет контролировать их передвижение.

Суть материала WP сводится к тому, что биометрическую идентификацию в Хевроне применяют без согласия палестинцев, аргументируя это необходимостью предотвращения терроризма. Один из собеседников издания, исполнительный директор правозащитной группы Breaking The Silence Авенир Гварьяху говорит, что метод, используемый израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, по его мнению, является "еще одним инструментом угнетения и подчинения палестинского народа".

Напомним, конфликт за владение территориями региона продолжается с середины прошлого века. Последнее обострение произошло в 2021 году. Обе стороны активно обменивались ракетными ударами, понеся потери.