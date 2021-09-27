Помехи могут быть разными: перекрытая дорога, светофоры, мусор, и, конечно, люди. Это особенно актуально для роботов, которые должны доставлять товары, чистить улицы от мусора, или патрулировать города как полицейские. Так на свет появился четвероногий робот AlienGo, разработанный международной группой ученых.

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Четвероногий робот AlienGo: смотреть видео

Подробнее о роботе AlienGo

Главное, что пытаются сделать компании, которые разрабатывают роботов – это их максимальная автономность. Если машина сможет целыми днями самостоятельно выполнять задания без вмешательства человека, то это значительно упростит процесс.

И для достижения этой цели нужно иметь сложный алгоритм, который бы разрешил роботу избегать препятствий и не терять ориентацию в пространстве. Это важно, если вспомнить, что на тротуарах отсутствует какая-либо дорожная разметка или знаки – это то, на что машина могла бы ориентироваться.

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Двухэтапное обучение

Исследователи использовали метод "двухэтапного обучения".

Сначала нейросеть училась ориентироваться в пространстве не в реальном мире, а в виртуальном. Используя симуляции, искусственный интеллект учился "ходить" по тротуарам, избегая препятствий. Нейросеть, которая училась на симуляции, получила название "эксперт".

Во втором этапе "эксперт" учил другую нейросеть, "ученика", передвигаться в мире. Но "ученик" использовал только реальные датчики, которыми он пользовался в реальном мире, а не в симуляции.

Благодаря такому необычному двухэтапному обучению удалось научить четвероногих роботов и их "мозги" ориентироваться в пространстве. Машины неплохо передвигались по улицам Атланты, США.

Благодаря этому в будущем можно быть приобрести собственного робота, которого можно будет отправить на несколько километрах от дома, чтобы он забрал заказ.