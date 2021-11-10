Изобретатели презентовали "умное окно", которое поможет экономить средства

В XXI веке появляется все больше вещей с приставкой "умный": умные часы, очки, дома и прочее. Эти предметы делают жизнь человека проще и комфортнее. Теперь появилось и "умное окно", которое поможет экономить деньги.

В исследование отмечается, что электроэнергия в 30 – 40 процентах тратится на терморегуляцию помещения и освещения. Например, это особенно актуально летом, когда температура высокая, поэтому приходится использовать кондиционеры. Дома или квартиры сильно нагреваются из-за солнечного света, который нагревает воздух. И как с этим может помочь "умное окно"?

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Решение проблемы перегрева

Используя технологию "умного стекла" (электрохромное стекло), ученые смогли достичь значительных успехов. Их материал не пропускает инфракрасное излучение Солнца и в то же время остается прозрачным. Более того технология является полностью контролируемой, то есть пользователь может включить функцию "без инфракрасного излучения" или выключить ее.

Результата достигли благодаря разработке специальной наноструктуры, которая должна быть нанесена сверху на стекло. Во время взаимодействия с электричеством она блокирует инфракрасное излучение. На тестированиях удалось блокировать до 75% солнечного тепла и в то же время пропускать 95% видимого света. Поэтому обзор из окна портиться не будет. Интересно, что обычное электрохромное стекло используется для того, чтобы блокировать именно видимый свет. Теперь же ученые решили изменить его функции.

Пока материал продолжает тестироваться. Возможно, ученые смогут сделать его еще более эффективным. Параллельно с этим были достигнуты договоренности с сингапурской компанией iGlass Asia Pacific, которая заинтересовалась в коммерческом использовании технологии.