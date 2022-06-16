Nothing – стартап потребительских технологий, возглавляемый соучредителем OnePlus Карлом Пеем. Компания еще очень молода и на ее счету пока только одни наушники. Они выполнены в прозрачном корпусе, потому и от смартфона пользователи ожидают аналогичного подхода.

Интересно Слухи подтверждены: HTC действительно готовит флагманский смартфон и уже рассказала, каким он будет

Каким будет первый смартфон Nothing

На опубликованном изображении видна только задняя панель смартфона и его камеры. В сети уже пишут, что общие мотивы напоминают iPhone 13.

В наши дни утечки сдерживать все труднее, а многие из вас ждали этого в течение длительного времени. Итак, вот оно. Это дизайн Phone 1. Впереди больше. Настройтесь на 12 июля,

– написал Карл Пэй, процитировав твит с официальной страницы компании.



Nothing Phone 1 на первом полноценном изображении / Фото Nothing

12 июля компания проведет презентацию, на которой покажет и расскажет все детали и характеристики. Вероятно, продажи начнутся в тот же день или через несколько дней.

Однако уже сейчас можно сказать, что компания действительно сделала прозрачный корпус своей фишкой. Сквозь заднюю крышку корпуса просматриваются некоторые компоненты, включая зарядные катушки и винты.

своей фишкой. Сквозь заднюю крышку корпуса просматриваются некоторые компоненты, включая зарядные катушки и винты. Устройство получило только две задние камеры и вспышку.

Передняя часть смартфона пока остается в секрете. Учитывая, что сегодня большинство смартфонов похожи друг на друга своими экранами, то можно предположить, что компания готовит что-то особенное – очень тонкие рамки, или сразу несколько фронтальных камер, например.

Среди подтвержденных характеристик можно выделить процессор Qualcomm Snapdragon, беспроводную зарядку и модифицированную версию Android под брендом Nothing OS. Оболочку операционной системы можно оценить, загрузив из магазина приложений Google.

Стоит упомянуть, что раньше Карл Пэй заявлял, что технологии стали скучными, а он хочет все изменить. Даже в описании своего аккаунта в Twitter основатель компании написал: "Давайте снова сделать технику веселой". Удастся ли это компании, или мы получим очередной посредственный аппарат, который ничем не запомнится, станет ясно уже совсем скоро.