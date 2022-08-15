Производители чехлов, а также дизайнеры получили доступ к точным чертежам, по которым создаются аксессуары. Незадолго после этого у сети появились точные трехмерные модели новых iPhone 14.

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Все источники единогласно подтверждают, что в iPhone 14 Pro компания Apple перейдет на новый дизайн с двумя отверстиями, а челка будет оставлена для iPhone 14 и iPhone 14 Max.

Недавно экраны iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro сравнили между собой, доказав, что такое изменение действительно позволяет увеличить эффективную площадь дисплея. Впрочем, если сравнивать с крошечными единичными вырезами в экранах современных смартфонов на Android, это сравнение будет точно не в пользу Apple.

Изображение iPhone 14

Дизайнер создал изображения новых iPhone 14 по чертежам и размерам. Также он учел новшество в iOS 16 и показал отображение уровня заряда аккумулятора в индикаторе. Ранее Apple убрала возможность отображать процент заряда батареи, но она вернулась к свежей бета-версии.



Новые изображения iPhone 14 / Фото @AR72014

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Ожидается, что iPhone 14 Pro будет поддерживать режим always on display, а виджеты на новом интерфейсе блокировки станут полупрозрачными, что позволит продолжать отображать время и потреблять очень мало энергии.