Сообщается, что хакеры украли секретную информацию у поставщике Apple, компании Quanta, и требуют 50 миллионов долларов выкупа. Между тем для демонстрации серьезности своих намерений в сети опубликовали некоторые из похищенных данных.

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Что стало известно

Героями утечки стали модели MacBook Pro 2021 года. Издание 9to5Mac поспешило сделать рендеры – компьютерные изображения – на основе этих данных.

Согласно REvil, новые Pro будут более разнообразны в плане интерфейсов. На левом торце будущего MacBook Pro находятся разъем MagSafe, два порта USB-C и миниджек для наушников, а на правой — еще один USB-C, HDMI и кардридер для SD-карт.



MacBook Pro у складеному стані / Рендер 9to5Mac

У витоку згадуються численні посилання на кодові імена "J314" і "J316", які, судячи з усього, позначають 14-дюймову і 16-дюймову версії.

Документи також підтверджують, що нові MacBook Pro позбудуться сенсорної панелі Touch Bar, при цьому сканер відбитків Touch ID буде розташований аналогічно поточному MacBook Air.