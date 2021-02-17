Ученые усомнились в том, как формируются галактики, получив изображение молодой галактики. Объект ALESS 073.1 обладает всеми характеристиками, которые свойственны гораздо более старшим галактикам. Исследователей смутил тот факт, что она "росла чрезвычайно быстро.

Команда ученых из Кардиффского университета, использовала телескоп Атакама с большой миллиметровой решеткой (ALMA) в роли своеобразной "машины времени", чтобы заглянуть в далекое прошлое и показать, как ALESS 073.1 выглядела всего за 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва.

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Поскольку свету, излучаемого галактикой, нужно было миллиарды лет, чтобы достичь земных телескопов, команда смогла изучить, как галактика выглядела во время ее зарождения, и определить, как она формировалась.



Галактика ALESS 073.1 / Фото Cardiff

Что увидели ученые исследуя ALESS 073.1

Ученые обнаружили, что массивная выпуклость, вращающийся диск и даже спиральные рукава уже существовали в структуре ALESS 073.1, когда Вселенная прошла всего 10% от своего нынешнего пути. По словам исследователей, это открытие бросает вызов нынешнему пониманию того, как образуются галактики.

Ранее считалось, что массивные выпуклости из плотного скопления звезд медленно формируются в результате слияния меньших галактик или в результате определенных процессов, происходящих внутри молодых галактики. Однако кинематические свойства ALESS 073.1 демонстрируют, что это образование произошло чрезвычайно быстро.

Кроме того, некоторые зрелые галактики вроде Млечного Пути имеют спиральные рукава. Подобные особенности также были обнаружены в ALESS 073.1. Обычно молодые галактики выглядят более хаотично и не имеют хорошо организованных структур.

Исследование галактик

Ранее NASA представило несколько концепций миссий малых спутников, которые будут изучать эволюцию галактик, а также исследовать экзопланеты. Один из них – "Аспера" – это малый спутник, который будет изучать эволюцию галактик путем исследования горячего газа в межгалактической среде с помощью ультрафиолетовых камер.

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