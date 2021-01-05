Пандемия негативно сказалась на мировой экономике, она тоже пострадала. Согласно исследованию, производство смартфонов в 2020 году составил всего 1,25 миллиарда единиц, что на 11% меньше, чем было в 2019 году.

При этом уже в 2021 году рынок смартфонов снова начнет восстанавливаться. Об этом свидетельствует прогноз организации TrendForce.

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Стремительный прирост

Более того, эксперты говорят, что в этом году, вероятно, будет наблюдаться относительно заметная волна замен устройств, а также рост спроса на развивающихся рынках.

Если все это воплотится, то ежегодное мировое производство смартфонов в 2021 году может вырасти на 9% до 1,36 миллиарда единиц.

Еще одна тенденция – рост количества 5G-смартфонов. В 2021 году рынок резко вырастет до 37%, при этом их производство за год составит около 500 миллионов единиц.

Однако, ситуация может отличаться от прогноза, ведь на объемы выпуска смартфонов могут повлиять геополитическая нестабильность и нехватка производственных мощностей на рынке полупроводников и другие факторы.