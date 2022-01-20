Биогенная продуктивность океанов обеспечивается первичными организмами: например, одноклеточными диатомовыми водорослями или кокколитофоридами. Они поглощают СО2 и выделяют кислород, связывают углерод в твердые отложения. Этим они поддерживают всю океаническую экосистему, обусловливая ее продуктивность и многообразие. Но несколько миллионов лет назад биогенная производительность океанов резко снизилась.

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Места сбора подводных образцов / Фото Nature Communications

Почему снизилась биогенная производительность океанов

В промежутке 9 – 3,5 миллиона лет назад происходил так называемый "биогенный расцвет". Тогда биогенная продуктивность океана находилась на очень высоком уровне, обусловливая широкое воспроизводство и многообразие видов. Но, как показывают исследования, около 4,6 миллиона лет назад производительность океанов начала резко снижаться, начиная с тропических широт. Ученые до сих пор не понимают, почему происходил "биогенный расцвет" и какой точно была причина его завершения.

Следует понимать, что одноклеточные диатомовые водоросли и кокколитофориды существуют, получая энергию от Солнца или поглощают СО2 и неорганические полезные вещества. Но под действием солнечного света концентрация полезных веществ в верхних слоях океана уменьшается. Возобновляется она благодаря перемешиванию воды в самом океане и благодаря рекам.

Ученые совершили 18 заборов образцов из-под дна океана, используя бурение, чтобы достичь толщ под этим дном. На основе полученных данных ученые предположили, что резкое падение биогенной производительности связано с уменьшением интенсивности муссонов и уменьшением концентрации питательных веществ в реках. Это, предполагают ученые, связано с изменением эксцентриситета орбиты Земли (степень отклонения орбиты от окружности). Второстепенную роль в уменьшении производительности океана играет наклон земной оси вращения, а точнее – изменение угла наклона. Ученые говорят, что уменьшение или увеличение этого угла может усиливать или ослаблять эффект от изменения эксцентриситета орбиты Земли.

Исследователи до сих пор не могут уверенно сказать, что же стало причиной уменьшения биогенной продуктивности океана 4,6 миллиона лет назад. Однако они точно на шаг ближе, чем были раньше. Необходимо продолжать исследования, чтобы доказать или опровергнуть "астрономическую гипотезу". Также это исследование напоминает нам, что космические события непосредственно влияют на жизнь и процессы на нашей планете.