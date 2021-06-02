Климатическое раскачивание в Африке считают причиной эволюции человека: исследование

Эволюционный путь человека от приматов до современности тянулся на протяжении сотен тысяч лет. Что послужило триггером того, что мы в конечном итоге превратились в современного человека? Ответ дают ученые.

Согласно современным представлениям об эволюции человека триггером послужили климатические изменения. Похолодание и увеличение ледников на севере вызвало засуху на Африканском континенте. Это заставило наших далеких предков покинуть леса и выйти к саванне. Но группа европейских ученых, проведя исследование, решила, что причина немного в другом.

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Карта распространения древней ашельской культуры / Фото Wikipedia

Триггер эволюции

Объединив данные 11 климатических архивов, ученые смогли построить модель климата в Африке за последние 620 тысяч лет.

Оказалось, что из-за так называемой циркуляции Уокера засушливые и влажные регионы континента постоянно смещались с примерной периодичностью в 100 тысяч лет. То есть, климат постоянно менялся.

Такие изменения сопровождались изменениями флоры и фауны, к чему нашим предкам приходилось привыкать и кочевать.

Такое климатическое раскачивание служило одним из триггеров эволюции, так как адаптация к новым условиям сопровождалась развитием мозга.