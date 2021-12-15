Действительно уникальный дизайн

Все мы уже привыкли к примерно схожему дизайну кейсов для наушников. Обычно они не отличаются оригинальностью и похожи друг на друга примерно, как и смартфоны. Однако Huawei решила действительно удивить пользователей, презентовав наушники в элегантном кейсе.

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Уникальный дизайн Huawei FreeBuds Lipstick разработан в Парижском Центре эстетических исследований Huawei. Он имеет изящные закругленные формы и гармоничные линии черного и золотого цветов, воспроизводящие дизайн классической губной помады.

Кейс имеет гладкую полированную поверхность и магнитную конструкцию, а корпус изготовлен из нержавеющей стали. Во время открывания он издает звук, подобный футлярам премиальных помад.

Сами же наушники Huawei FreeBuds Lipstick имеют эргономичную конструкцию открытого типа, а производитель обещает максимальный комфорт при ношении и прослушивании музыки.



Huawei FreeBuds Lipstick / Фото Huawei

Звук

Кроме действительно необычного дизайна, который сразу же привлекает внимание, создатели Huawei FreeBuds Lipstick позаботились и о технической стороне. Наушники отличаются сверхточным и иммерсивным звучанием. Устройство оснащено динамическим драйвером и увеличенной диафрагмой с 40 кГц диапазоном частот, что усиливает средние и высокие частоты и обеспечивает воспроизведение мощных басов.

Особенностью Huawei FreeBuds Lipstick является также адаптивный алгоритм AEM EQ. Эта функция автоматически определяет форму слухового канала и условия ношения наушников, чтобы воспроизводить соответствующие настройки эквалайзера.

Важно! В приложении Huawei AI Life пользователям доступны три режима эквалайзера – сбалансированный, усиление басов и усиление высоких частот.

Смарт-подключение между устройствами

Huawei FreeBuds Lipstick отлично работает с любыми гаджетами на операционных системах Android, Harmony OS и iOS через Bluetooth. Они легко подключаются к двум устройствам одновременно – смартфонам, планшетам или ПК, а управлять настройками удобно в приложении Huawei AI Life.

Кроме того, наушники Huawei FreeBuds Lipstick поддерживают функцию записи звука с частотой дискретизации до 48 кГц, которая активируется при включении режима Surroundings Mode в приложении Huawei AI Life. Эта функция помогает записать аудио во время съемок видео и передает близлежащие звуки в высоком качестве.

Фото наушников Huawei FreeBuds Lipstick

Другие преимущества Huawei FreeBuds Lipstick

Поддержка активного шумоподавления;

Увеличенное время автономной работы и мощный аккумулятор.

Наушники способны воспроизводить музыку в течение 4 часов (при полной зарядке), или в течение 22 часов с заряженным кейсом.

Цена Huawei FreeBuds Lipstick

Начиная с 15 декабря, стартуют продажи на Huawei FreeBuds Lipstick в Украине. Рекомендованная цена новинки – 6 999 гривен.