Соответствующее заявление сделал старший вице-президент по приложениям Google Хироши Локхеймер. По его мнению, прием, который использует Apple в своем мессенджере, не совсем честный. А иногда несет негативные последствия.

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В чем проблема

Каждый раз когда вы заходите в чат iMessage, люди как будто начинают делиться на две категории, говорит Локхеймер. Приложение демонстрирует, каким устройством пользуется ваш собеседник. Синие облачка – пользователи iOS, зеленые – выбрали Android.



Сообщения разного цвета от пользователей iOS и Android / Фото 9to5google

Таким образом технология, которая должна объединять людей на расстоянии, способствует разногласиям и травле среди тех, кто относит владельцев Apple к так называемой "элите". Особенно среди подростков. В компании, которая считает гуманность и справедливость главными принципами своего маркетинга, такого быть не должно. Хироши утверждает, что Apple в курсе положения дел среди пользователей iOS и Android и намеренно сделала разделение на "синих" и "зеленых" частью своей стратегии.

Использование давления на сверстников и запугивания как способа продажи продуктов неискреннее для компании, в которой гуманность и справедливость являются основной частью ее маркетинга,

– пишет Локхаймер в твиттере.

Он настаивает, что сегодня существуют стандарты, которые позволяют это исправить.

Источник рассказывает, что получить комментарий от Apple по этому вопросу не удалось. На странице поддержки на сайте Apple говорится, что пузырьки зеленого текста поступают только от пользователей, которые отправляют SMS.