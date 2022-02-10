Материал Wired вышел под заголовком "Как Telegram стал анти-Facebook". В нем журналист издания взял несколько интервью у нескольких текущих и бывших работников Telegram и заблокированной в Украине соцсети ВКонтакте.

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О чем врет Элиес Кампо

Российское издание "Код Дурова" специализируется на новостях о технологиях, уделяя особое внимание именно мессенджеру Павла Дурова Telegram. Ссылаясь на собственные источники, оно утверждает, что в статье Wired один из респондентов лжет.

Речь идет о 36-летнем испанском инженере Элиесе Кампо, который представился бывшим "директором по росту бизнеса и развитию партнерств" в Telegram.

На самом же деле, пишет "Код Дурова", он никогда не работал в компании.

Элиес Кампо не входил в состав команды мессенджера, а все его заявления, в том числе и о знакомстве с Павлом Дуровым, – ложь.

В 2016 году Кампо был лишь волонтером мессенджера, у него был служебный адрес электронной почты, который впоследствии был деактивирован.

Но он никогда не был полноценным сотрудником Telegram, а разговоров с Дуровым, на которые он ссылается никогда не было.

Фото Элиеса Кампо, опубликованное изданием Wired / Фото Anna Huix/Wired

О чем солгал Кампо

Фейковый сотрудник Telegram, по его же словам, ранее работал в WhatsApp, однако впоследствии решил податься в Telegram.

Он якобы познакомился с Павлом Дуровым в Пало-Альто через общего друга в 2015 году, тогда же он и присоединился к команде мессенджера.

Рассказывая о самом Дурове, он говорит, что встретиться с основателем компании было трудно, и Элиес постоянно спрашивал себя, не подозревают ли его в шпионаже в пользу WhatsApp. Однако это не останавливало его, ведь он считал своего начальника провидцем.

Я думаю, что он самый изощренный мыслитель о своем продукте, которого я когда-либо встречал,

– цитирует слова Кампо издание Wired.

Свое отношение к Telegram самозванец называет "противоречивым". Со временем он начал "задумываться о недостатке прозрачности и крайне замкнутой культуре вокруг своего босса".

Дуров вроде бы выстроил вокруг себя образ одного из самых загадочных технологических предпринимателей мира, а внутри Telegram существовал целый культ его личности – противоречить мнению босса было запрещено, а обращаться можно исключительно на "вы". Ближайшее окружение компании, состоит преимущественно из российских разработчиков, смотрит на своего лидера "почти как на божественную фигуру".

– противоречить мнению босса было запрещено, а обращаться можно исключительно на "вы". Ближайшее окружение компании, состоит преимущественно из российских разработчиков, смотрит на своего лидера "почти как на божественную фигуру". При этом предприниматель не прислушался к советам: Кампо уверяет, что много лет рекомендовал Дурову давать интервью и выступать на публике. Однако тот не соглашался на это.

Автор статьи цитирует слова другого бывшего работника Telegram Антона Розенберга, который называет компанию "сектой". И, как и любая другая секта, эта "чрезвычайно закрытой". Ее сотрудники, в большинстве своем, "невероятно скрытны".

Что теперь

Издание "Код Дурова" решило самостоятельно выяснить детали и обратилось к автору материала, журналисту Wired Даррену Лукайдесу, и самому Элиесу Кампо с просьбой о комментарии. Однако никакого ответа пока не поступило. Интересно, что "соседом" Кампо по интервью был действующий работник Telegram Илья Перекопский, но, как пишет источник, интервьюер не попросил его подтвердить личность "директора по росту бизнеса и развития партнерств", что позволило бы избежать этой ситуации.

Что же это было? Попытка Дурова с помощью "анонимного информатора" дискредитировать бывшего работника, который слишком много знает и слишком много наговорил, или Элиес Кампо действительно мошенник, который просто решил привлечь к себе внимание? 24 канал и в дальнейшем будет следить за развитием событий.