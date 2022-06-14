Шоу под названием The Future Of разрабатывали почти три года. Премьера состоится 21 июня на Netflix. Пока неизвестно, будет ли у него украинский дубляж.

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Проект состоит из двух частей, каждая из которых получила по шесть эпизодов. Первая часть выйдет 21 июня, а вторую можно будет посмотреть через неделю – 28 июня. Как объясняют создатели, The Future Of – это амбициозный взгляд на то, как всё вокруг нас может измениться с течением времени.

Это действительно шоу обо всем: наши эпизоды посвящены темам от чизбургеров и собак до небоскребов и жизни после смерти. Мы сделали все возможное, чтобы представить себе, как эти вещи могут измениться в нашей жизни, в ближайшем будущем, а затем в самых диких и отдаленных перспективах, которые мы только могли представить. И мы сделали это, разговаривая с людьми, работающими сейчас над этими идеями, а также с несколькими репортерами The Verge. Думайте об этом как о документальном фильме будущего,

– комментируют создатели.

Над сериалом работали:

Роуз Эвелет и ее команда подкаста "Flash Forward" выступили продюсерами, помогая создать видение будущего, основанное одновременно на реальном и фантастическом.

Продюсерская компания 21 Laps Entertainment во главе с Джошем Барри. Именно она стоит за шоу "Очень странные дела", которое также выходит на Netflix.

Команды Vox Media Studios и The Verge.

Этот проект называют самым интересным из всего, что когда-либо делало издание The Verge, в арсенале которого также подкаст и YouTube-канал.

Первые шесть эпизодов будут посвящены будущему:

Собак.

Знакомств.

Комнатных растений.

Игр.

Космических каникул.

Чизбургеров.

Второй сет расскажет о будущем:

Смерти.

Моды.

Небоскребов.

Спорта.

Здоровья.

Наушников.

Смотрите трейлер сериала "The Future Of": видео