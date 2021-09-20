В начале XX-го века дискуссия о том, образуются ли звуки из-за появления полярного сияния шли полным ходом. Некоторые очевидцы утверждали, что они слышали различные шумы: тихое потрескивание, свист или жужжание. Еще реже появлялись сообщения о запахе озона, который сопровождал звуки. И ученые отметали эти "слухи", априори не соглашаясь с этим. Но современные исследования подтверждают то, что звуки полярного сияния можно услышать. И не только услышать, но даже сделать запись.

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Звук полярного сияния: смотреть видео онлайн

Звуки полярного сияния

Поскольку явление образуется на высотах 80 – 100 километров, то и звук, если он даже образуется не должен достигать поверхности Земли.

Ученые предположили, что "звуки" на самом деле были слуховыми иллюзиями. Но после того, как известный ученый Карл Стермер поручился за то, что звуки действительно имеют место быть, к феномену стали относиться не так скептически.

Интересный слабый свистящий звук, четко волнообразный, который, казалось, точно соответствует вибрациям полярного сияния,

– вспоминал помощник Карла Стермера Ганс Елструп.

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Как образуется звук

Точно никто этого не знает. Наиболее вероятной выглядит теория, предложенная канадским астрономом Кларенсом Чантом в 1923 году.

Ученый предположил, что полярное сияние каким-то образом влияет на магнитное поле Земли. Это вызывает изменения в электрификации атмосферы. Проще говоря, образуют нечто вроде очень миниатюрных электрических разрядов в большом количестве. Именно эти разряды и образуют звуки потрескивания. Это же объясняет и запах озона во время некоторых наблюдений.

Интересно то, как звуки полярного сияния повлияли на культуру. Например, латвийский композитор Эрикс Ешенвалдс написал популярную композицию Northern Lights, которая была отмечена многочисленными наградами. При ее создании господин Эрикс использовал записи выдержки из исследования американского ученого Чарльза Холла и норвежского государственного деятеля Фритефа Нансена – оба мужчины утверждали, что слышали звук полярного сияния.

Композиция Northern Lights: смотреть видео онлайн