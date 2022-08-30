Стоит отметить, что Tesla до сих пор не рассылала Cybertruck покупателям, так что не мог быть чей-то пикап, а скорее тестовый образец, переживший последствия каких-либо испытаний. Интересно, что его достаточно свободно буксировали, позволив общественности осмотреть повреждения.

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Безусловно, это замечательно, что Tesla испытывает автомобиль перед тем, как полностью развернуть его производство. Однако невозможно и не упомянуть о случае, когда главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен случайно разбил якобы усиленное "бронированное стекло" большим металлическим шаром во время презентации грузовика почти три года назад.

Тестирование Cybertruck

Непонятно, для чего компания использовала этот конкретный тестовый автомобиль, но учитывая неоднократные обещания генерального директора Tesla Илона Маска о том, что пикап сможет выжить практически при любых условиях – даже, возможно, на поверхности Марса – нетрудно предположить, что компания активно тестирует, так сказать, физические пределы автомобиля.

Автомобиль на изображении оснащен датчиками и оборудованием для калибровки камеры. Пользователи твиттера также заметили, что Cybertruck все еще имеет свой громоздкий и, возможно, неприглядный гигантский стеклоочиститель.

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На что будет способен Cybertruck

На своем сайте Tesla утверждает, что "экзоскелет Cybertruck создан для максимальной прочности и защиты пассажиров и почти непробиваем". "Бронированное стекло" также предназначено для "перенаправления силы удара и устойчиво к повреждениям".

С тех пор как автомобиль представили три года назад, мы видели лишь проблески бруталистского пикапа. По словам Маска, пикап наконец-то запустят в производство в следующем году после многих лет задержек.