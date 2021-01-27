Новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die) снова переносят. Лента должна была выйти еще в апреле 2019 года. Сначала ее перенесли из-за пандемии, а сейчас помешали смартфоны Nokia.

Источник: GSM Arena

В чем связь

Дело в том, что компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под брендом Nokia, имеет рекламный договор с фильмом. Поэтому смартфоны компании должны быть представлены в ленте "Не время умирать".

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В общем, в этом фильме представлена реклама продуктов многих брендов. Однако из-за того, что выход блокбастера отложили, некоторые технологии и продукты, показанные в фильме, устарели.

Конечно, компании, продвигающие свои новинки в фильмах, хотят, чтобы звезды пользовались самыми актуальными продуктами.

Поэтому инсайдер из киноиндустрии сообщает, что некоторые сцены из фильма придется существенно переделать. Сначала в ленте должен был появиться смартфон Nokia 8.3 5G, однако он вышел прошлой осенью, поэтому Джеймсу Бонду придется пользоваться более новым смартфоном. Однако каким именно, пока неизвестно.

Источник добавляет, что рекламные продукты, показанные в фильме, должны быть тщательно отретушированы, а сцены пересняты или отредактированы с добавлением новых продуктов, согласно требованиям рекламных брендов.

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Новая дата анонса

Точной информации об этом пока нет. Однако, по слухам, выход ленты теперь ожидается в октябре 2021 года.