Из-за сбоя в работе "ПриватБанка" клиентам списало деньги со счетов

В "ПриватБанке" заявили о масштабном сбое в системе, который произошел 26 июня. Из-за него у некоторых клиентов банка повторно списались средства.

Как рассказал пресс-секретарь банка Олег Серга, у клиентов банка повторно списались деньги с карт по операциям 23 – 24 июня.

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По его словам, в основном повторно списались небольшие суммы текущих операций, отдельных транзакций.

Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка. Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток,

– подчеркнул Серга.

Ранее некоторые клиенты банка начали жаловаться на списание средств со счетов. Суммы довольно разные – от 110 гривен до 1000.

Заметим, что "ПриватБанк" – один из крупнейших банков Украины. Занимает ведущие позиции по всем финансовым показателям в отрасли.