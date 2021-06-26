Как рассказал пресс-секретарь банка Олег Серга, у клиентов банка повторно списались деньги с карт по операциям 23 – 24 июня.
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По его словам, в основном повторно списались небольшие суммы текущих операций, отдельных транзакций.
Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка. Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток,
– подчеркнул Серга.
Ранее некоторые клиенты банка начали жаловаться на списание средств со счетов. Суммы довольно разные – от 110 гривен до 1000.
Заметим, что "ПриватБанк" – один из крупнейших банков Украины. Занимает ведущие позиции по всем финансовым показателям в отрасли.