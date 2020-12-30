В США мужчина провел 10 дней в тюрьме из-за ошибок программного обеспечения для распознавания лиц. После инцидента пострадавший уже подал в суд на полицию Нью-Джерси.

Полиция "узнала" пострадавшего при помощи спорной программы для распознавания лиц Clearview AI, сообщает Futirism.

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Конфликт случился в январе 2019 года. Тогда полиция города Вудбридж предъявила Ниджеру Парксу обвинения в ряде преступлений, в частности ограбление магазина и нападение при отягчающих обстоятельствах. Однако, по словам Паркса, он даже ни разу не бывал в этом городе.

Услышав об ордере на арест, мужчина поехал в участок, но полицейские сразу арестовали Паркса. После допроса он попал в тюрьму на 10 дней. Но суд решил отпустить Паркса из-за отсутствия веских улик против него.

После этого Паркс подал гражданский иск против местной полиции. Кстати, через год, в январе 2020 года, использование системы запретили после переоценки ее работы.