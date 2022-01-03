Из-за ошибки программистов потеряно 77 терабайтов научных данных

Университет Киото в Японии потерял около 77 терабайтов данных из-за ошибки в системе резервного копирования суперкомпьютера Hewlett-Packard. Согласно источнику, произошло это еще в декабре.

В общей сложности было потеряно 34 миллиона файлов от 14 исследовательских групп. Они стерлись как из системы, так и из файла резервного копирования.

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Что произошло

Как пишет источник, причина в ошибке программистов, обслуживающих суперкомпьютер.

Система резервного копирования (СРК) перегрузилась при обновлении bash-скрипта. Он задействован в процессе резервного копирования и отвечает за удаление старых журналов, которые фиксируют действия программы.

Новую версию скрипта записывали поверх старого как раз в тот момент, когда старый скрипт уже заработал. Эксперты из Japan Hewlett Packard говорят, что из-за этой накладки значения переменных были утеряны, новый скрипт загрузился не полностью, поэтому удалились файлы, а не старые журналы.

Ошибку, допущенную где-то в промежутке между 14 и 16 декабря "по невнимательности", никто не заметил.

В итоге часть данных из хранилища была случайно удалена, а именно около 77 терабайтов.

Пострадали файлы 14 различных групп пользователей.

Большинство файлов, а именно для десяти групп, подлежат восстановлению. Однако файлы четырех потеряны навсегда.

Искренне извиняемся за доставленные неудобства. Мы постараемся сделать так, чтобы в дальнейшем подобная ситуация не повторилась,

– говорится в официальном сообщении Киотского университета.

Процесс резервного копирования остановлен. Сотрудники университета планируют возобновить его до конца января после исправления проблемы и внедрения мер по предотвращению повторной ошибки.