Сайт, продававший билеты на запуск миссии к Луне, упал в считанные секунды после старта продаж

Пилотированная миссия на Луну стартует не скоро, а вот запуск без экипажа планируют уже на 29 августа. Традиционно ограниченное количество посетителей может попасть на специальную площадку для личного наблюдения за запуском.

Как сообщает источник, билеты сделали доступными для продажи в 11:00 2 августа. Ажиотаж был таким безумным, что проблемы с доступом возникли еще до этого.

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Все хотят билет

К счастью, исправление проблемы с сайтом не заняло слишком много времени. Как заявила Ребекка Бургман из Visitor Complex, которая предоставляет услугу, задержки в работе сайта удалось быстро исправить.

Сообщается, что через 2,5 часа полностью распродали два из трех запланированных пакетов билетов.

Каждый пакет дает 2-дневный вход в комплекс посетителей космического центра Кеннеди и предлагает посетить специальные мероприятия, выставки и достопримечательности, расположенные в главном комплексе для посетителей.

Каждая из трех определенных зон просмотра будет предоставлять прямые комментарии к запуску от экспертов и большие экраны потокового видео.

Расстояние от точки запуска составляет примерно 12,9 километра.

Цена билета составляет 99 долларов без налогов.

В общей сложности на побережье Флориды ожидается более 100 000 человек, которые соберутся посмотреть на историческое событие. СМИ пишут, что многие пляжные гостиницы полностью распродали свои номера. Ажиотаж ожидается не только до и во время запуска, но даже после. Издание space.com пишет, что в свое время запуски SpaceX Crew Dragon привлекли до 250 000 человек. Для туристов доступно более 10 000 гостиничных номеров и 4 500 мест для аренды. Дополнительные посетители смогут приехать из соседних округов без ночлега.