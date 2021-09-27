Известный британский астроном-любитель Демиан Пич сообщил на своей странице в фейсбуке, что дом и две обсерватории его друга Энрико Энцманна были уничтожены потоками лавы. Вместе с этим были потеряны два телескопа: ASA 500-мм f/15 системы Кассегрена и ASA 760-мм системы Ричи-Кретьена.

Читайте по теме Извержение вулкана на Канарах: власти закрыли аэропорт, рейсы отменены

Уничтоженный дом и обсерватория Энрико Энцманна / Фото из фейсбука астрофотографа Демиана Пича

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха

Кумбре-Вьеха – это один из самых активных вулканов Канарского архипелага. Вулкан расположен на острове Пальма.

Астрофотограф Демиан Пич последние "пару лет" делал фотографии с использованием телескопов на вулканическом острове. Речь идет именно о телескопах Энрико Энцманна.



Марс, сфотографирован Демианом Пичем и Энрико Энцманном / Фото с сайта Дэмиана Пича

Но если любительскую обсерваторию постигло несчастье, то большая обсерватория Рок-де-лос-Мучачос продолжает свою работу. Все благодаря удобному расположению в стороне от вулкана Кумбре-Вьеха и большой высоте.

Рок-де-лос-Мучачос изучает облака, образовавшиеся из-за извержения и ведет наблюдение за атмосферными феноменами. Иногда телескопы прекращают работу из-за высокого уровня пепла в воздухе, но это происходит не так часто.

Больше информации об извержении вулканов.