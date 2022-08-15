Согласно результатам федерального расследования, авария повлекла за собой прокол в трубе 72-летнего нефтепровода. И хотя это называют небольшой дырой, давление внутри было таким высоким, что привело к утечке 182 000 галлонов сырой нефти (4345 баррелей).

Интересно СМИ сообщили о загадочном взрыве в компании Google, вслед за которым наблюдали сбои в работе

Что известно об инциденте

Как отмечает источник, после последних законов в пользу нефтяных компаний операторы усилили давление в трубах, чтобы перекачивать больше сырья.

Известно, что разлив нефти стоил 4,7 миллиона долларов .

. Вероятно, стальной трубопровод был "обнажен из-за потери покрытия".

Рабочий, который рядом с трубопроводом очищал растительность промышленной газонокосилкой для компании Mid-Valley Pipeline Company, задел конструкцию и образовал дыру размером почти 18 сантиметров.

3300 баррелей нефти достигли соседнего города Хорс-Крик.

Расследование также отмечает, что компания хорошо отреагировала на инцидент. В настоящее время большая часть последствий аварии, произошедшей еще в июне, уже ликвидирована. Очистка включала раскопки грунта примерно на шесть футов вниз и высасывание нефти из ручья через шланг. На уборку повлияли и погодные условия: отмечается, что засуха помогла легче преодолевать разлив.

Это второй по величине разлив сырой нефти в Теннесси сегодня. Он уже повлиял на местную воду, почву и дикую природу. Сообщается, что среди пострадавших видов – черепахи, рыба, некоторые наземные животные. Для людей угрозы нет. Подобный разлив в Теннесси произошел в 1988 году.