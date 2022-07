Реактивное топливо смогли создать только из воды, углекислого газа и солнечного света

Швейцарские ученые выяснили, что производить реактивное топливо можно из воды, углекислого газа и солнечного света. Новое исследование уже опубликовано в научном журнале Joule.

Сегодня авиационный сектор, который в значительной степени зависит от ископаемого керосина, ответственен за огромное количество антропогенных выбросов парниковых газов, которые в свою очередь являются причиной глобального потепления. Поэтому ученые в последние годы пытаются найти альтернативу, предлагая идеи полностью электрических самолетов или альтернативные виды топлива.

Детали

Для новейшего процесса команда из Швейцарии построила солнечную башню, которая использует энергию света для производства синтетических альтернативных видов топлива вместо тех, которые получают из ископаемых ресурсов. Керосин, который производит солнечная башня, готов к обычному использованию в авиации, включая хранение и полеты, а также совместим с существующей глобальной инфраструктурой.

С помощью нашей солнечной технологии мы показали, что можем производить синтетический керосин из воды и CO 2 , а не получать его из ископаемого топлива. Количество CO 2 , выделяемого при сжигании керосина в реактивном двигателе, равно количеству потребляемого при его производстве на солнечной установке. Это делает топливо углеродно-нейтральным, особенно если мы используем CO 2 , что улавливается непосредственно из воздуха, как ингредиент, надеюсь, в недалеком будущем,

– говорит Альдо Стейнфельд, соавтор исследования.

Таким образом технологию можно совместить с заводами по улавливанию углекислого газа, которые все чаще строятся в разных точках планеты. Предприятия будут собирать CO 2 и сразу поставлять его как ресурс на преобразование в топливо без необходимости хранения, захоронения или других действий.

Такой завод сегодня есть, например, в Исландии, где в 30 километрах от Рейкьявика запустили специальную установку Orca , работающую на геотермальной энергии. Еще одно предприятие, которое называют "фермой механических деревьев", заработало в апреле в США.