В общей сложности эти программы были установлены в России около 218 миллионов раз – примерно 3% от общемирового числа установок (6,6 миллиарда) приложений на устройстве Apple. Следует отметить, что после вторжения России в Украину многие компании объявили о том, что уходят с российского рынка.

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Следовательно, ряд приложений стал недоступным для россиян. С 24 февраля по 14 марта объем удаленного ПО вырос на 105%. Аналогичная картина за эти периоды наблюдается и по белорусскому разделу.

Кто удалил свои приложения из российского App Store

В частности, свои программы удалили изготовитель напитков Coca-Cola и бренд одежды H&M. Из магазина Apple также исчезли официальные программы спортивных ассоциаций NFL, NBA, WWE и каналов Eurosport. Разработчики мобильных игр также присоединились, включая Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games).

Финская студия Supercell, принадлежащая китайской Tencent, объявила о своем уходе с российского и белорусского рынков 9 марта – из App Store исчезли Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale и Hay Day.

Одна только Clash of Clans была установлена ​​россиянами 36 миллионов раз. В эту статистику вошли и iOS, и Android.

Аналогичные шаги за 2 дня до этого сделала Take-Two: россияне и белорусы, в частности, лишились доступа к серии GTA.

8 марта от российской и белорусской аудитории отказалась компания Zynga со своей коллекцией, в которую входят мобильные хиты Farmville 3, Harry Potter: Puzzles & Spells, Empires & Puzzles, Solitaire и Zynga Poker.

Вслед за приостановкой деятельности в России клиентское приложение из App Store удалила платформа Netflix, то же сделали сервисы для знакомств Bumble и Badoo.

4 марта Microsoft объявила о прекращении новых продаж товаров и сервисов в России. После этого компания удалила из магазина Apple такие программы как Solitaire, Majong, Wordament и даже Minecraft (последний пока доступен в Google Play Маркете), хотя среди рабочих приложений продолжают лидировать Word, Office, Excel, PowerPoint, Teams и Outlook.

Google также ввела некоторые ограничения для россиян, приостановив рекламную платформу и отключив монетизацию на YouTube. Однако до сих пор доступны ее программы "Документы", "Таблицы", "Презентации", "Ассистент", "Календарь", "Диск", One и Keep.

О прекращении деятельности также объявила Adobe, подкрепив свое заявление удалением приложений Photoshop и Illustrator из российского App Store, хотя Adobe Reader остается доступным и занимает 15 место в рабочем чарте магазина.

Российский раздел магазина Apple также потерял программы IMDb, Trivago, The Weather Channel от IBM, спортивные трансляции DAZN и сервисы Google Home.

Если учитывать категории, то больше всего приложений App Store исчезли из следующих разделов: