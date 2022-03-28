Geely приостановила свою деятельность на заводе в Белоруссии, продукция из которого экспортируется в Россию. Кроме того, компания приступила к проверке, в которой оцениваются репутационные риски для бренда.

Интересно Самолеты Ан-24 и Ан-26 скоро перестанут летать в России: целые регионы останутся в изоляции

Geely может быть только одной из многих

Группа, базирующаяся в Пекине и которой принадлежат Volvo, Lotus и миноритарный пакет акций Mercedes-Benz, рассмотрит потенциальные проблемы с цепочкой поставок и условия местного рынка.

Потенциальный уход Geely из России противоречит ожиданиям аналитиков и некоторых представителей отрасли, считающих, что китайские компании могут отлично проявить себя после ухода конкурентов и закрепиться на российском автомобильном рынке.

Особенно удачной вся ситуация с уходом конкурентов является еще и потому, что китайские компании сталкиваются с давлением со стороны властей с целью увеличения экспорта продукции на внешние рынки.

По данным источника, импорт китайских автомобилей в Россию утроился в прошлом году до 123 000 единиц по сравнению с 43 000 в 2020 году. Страна планирует и дальше наращивать темпы.

Однако Geely, вероятно, может быть только первым звоночком, ведь теперь после тяжелых для российской экономики изменений покупательная способность местного населения падает буквально ежедневно. Поэтому вполне возможна ситуация, что в какой-то момент компании просто некому будет продавать свои товары. С этой проблемой, например, столкнулись производители мелкой электроники – Xiaomi, Oppo и Huawei. Три бренда остаются на рынке, но сильно снизили свои поставки из-за того, что должны поднять цены на гаджеты до такого уровня, при котором их просто никто не будет покупать. Что уж говорить об автомобилях, цена которых в разы выше.