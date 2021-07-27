Впервые функция заработала в приложении Pixel Themes, представленном вместе с Google Pixel 4. Она представляет собой утилиту для кастомизации интерфейса Android – с ее помощью можно, например, настроить шрифт, форму значков рабочего стола, а также акцентные цвета системы.

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Чем заменят кастомизацию

Разработчики обнаружили, что после установки последней тестовой сборки Android 12 из приложения Pixel Themes исчезли тумблеры и варианты для настройки шрифтов, значков центра управления и цветов системы.

Все это заменили на динамический подбор. В результате пользователи теперь не смогут кастомизировать свое устройство так, как захочется – им придется положиться на алгоритмы Google в выборе стиля и цветов.

Настройки значков и шрифтов в Android 11 / Фото movilzona.es

Функции пользовательского стиля (шрифт, форма иконок, набор значков и цвет акцента) в Android R заменяются новой функцией динамического создания тем, которую мы вводим в Android S. Мы считаем новую функцию динамического создания тем более современной и интеллектуальной. Простой и приятный опыт, который, как мы надеемся, понравится всем пользователям,

– так в Google подтвердили факт замены.

Стоит отметить тот факт, что Google не предоставляет выбора. Ручные настройки интерфейса заменили на динамические по умолчанию. Разработчики пока не нашли способа включить ручное управление этими параметрами.