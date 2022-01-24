Из обычного сахара создали экологичный пластик: перспективы открытия

Команда ученых из Бирмингемского университета в Великобритании и Университета Дьюка в США придумали экологичную замену пластику. Помог им в этом обычный сахар.

Заявляют, что необычные виды пластика обладают "беспрецедентными характеристиками". Команда уже подала заявку на патент и теперь ищет партнеров для дальнейшей монетизации разработки.

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Что известно

Базой выступили два вещества со стойкими атомными кольцами – изоидид и изоманид.

Оба этих соединения изготовлены из сахарных спиртов.

Полимер на основе изоидида отличался плавкостью обычного пластика и прочностью высококачественных технических пластмасс.

Полимер из изоманида имел схожую твердость и ударную вязкость, но также демонстрировал эластичность, что позволяет восстанавливаться после деформации.

Эти свойства сохранились и после измельчения и термической обработки.

С помощью стереохимического моделирования исследователи протестировали, как расположение атомов в пространстве коррелирует с характеристиками материала. Далее они создали пластмассы из обоих полимеров, получив возможность независимо настраивать их свойства и скорость разложения.

Химическое сходство полимеров означает, что, в отличие от многих современных обычных пластмасс, их можно смешивать вместе, чтобы получить материалы с улучшенными свойствами.

Способность смешивать эти полимеры для создания полезных материалов дает явное преимущество при переработке, которому часто приходится иметь дело со смешанными пластмассами,

– говорит доктор Джош Бурч из химической школы Бирмингема, соавтор исследования.

В дальнейшем разработчики планируют поработать над снижением затрат на производство и исследовать влияние новых видов пластика на окружающую среду. В перспективе эти материалы могут заменить пластмассы из нефтепродуктов, которые разлагаются веками.