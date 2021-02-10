Одно из самых популярных приложений для сканирования QR-кодов Barcode Scanner было удалено из Google Play после обнаружения в нем вредоносного программного обеспечения. На момент удаления программа не только имела более 10 миллионов загрузок, но и предоставлялась в рамках подписки Play Pass от Google, которая предлагает пользователям ряд платных приложений и игр по фиксированной цене.

Троян в Barcode Scanner обнаружила компания Malwarebytes после того, как к ней обратились пользователи, заметившие странное поведение браузера.

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Что делал вирус

Вредоносный код автоматически открывал в браузере сайт, который предлагал установить приложение Cleaner из-за якобы проблем с безопасностью смартфона. Malwarebytes потребовалось некоторое время, чтобы определить виновника, ведь Barcode Scanner доступен в Google Play уже много лет и ранее не имел проблем с вредоносным содержимым. Как оказалось, троян был внедрен в одном из последних обновлений.

Издание Android Police отмечает, что недавно у приложения сменился владелец — теперь за него отвечает некая компания LAVABIRD LTD. Вероятно, именно она и причастна к введению в действие вируса.

Тем не менее, несмотря на удаление Barcode Scanner, другие приложения этого разработчика все еще доступны в Google Play.