Кадр сделал астронавт Том Песке при создании таймлапс-видео ночной Европы. "Поймать" такое явление на Земле крайне трудно.

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Что зафиксировала камера

Речь идет о редкой молнии, которая может возникать в верхних слоях атмосферы. Эта и другие подобные молнии бьют не вниз, а вверх, в ионосферу. Они могут быть разных цветов из-за свечения ионизированного газа.

Голубые "джеты" возникают ниже в стратосфере. Если молния распространяется через отрицательно заряженную (верхнюю) область грозовых облаков, она в итоге ударяет вверх, зажигая голубое свечение от молекул азота.

Существуют красные "спрайты" – стратосферно-мезосферные электрические разряды, которые светятся красным цветом. Известны ученым и тусклые огромные красные "эльфы", возникающие в ионосфере, а также зеленые "привидения" и красные "тролли", возникающие после сильных "спрайтов".

На фотографии астронавта может быть изображен синий "стартер" – в отличие от джета, он не имеет форму струи, зато создает короткое и яркое свечение.

Эти явления сложно сфотографировать из поверхности планеты, поскольку возникают они очень высоко в небе и обычно скрыты за грозовыми облаками.