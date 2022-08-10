Озеро Мид имеет огромное значение для юго-запада Америки, поскольку миллионы людей в нескольких пустынных штатах полагаются на него как на основной источник воды. Оно расположено примерно в 20 милях к востоку от Лас-Вегаса и было образовано дамбой Гувера. Озеро может вместить больше воды, чем любой другой водоем в Соединенных Штатах.

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Что известно

Останки в бочке нашли первыми в мае. Анализ показывает, что человек был застрелен еще в 1970-80 годах. Скорее всего, таким образом преступник пытался скрыть следы преступления.

Всего через неделю другой скелет обнаружили две девушки, занимающиеся падлбордингом. Причина смерти осталась неизвестной, ведь в этом случае, в отличие от предыдущего, не сохранилось никаких тканей, а только кости. По приблизительным оценкам, это был человек 23-37 лет.

Третье тело показалось из-под воды в июле, и по нему пока нет никаких данных.

И вот четвёртый случай. Никаких данных пока тоже нет, причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

Засуха в Неваде, усиленная изменением климата, длится уже 22 года. В этом районе наблюдается самый сухой период за 1200 лет. Поэтому уже есть предположения, что еще больше останков будет обнаружено впоследствии. По данным NASA, уровень воды в озере Мид достиг самого низкого уровня с 1937 года, и сейчас оно заполнено всего на 27 процентов. Из-за истощения водохранилища Лас-Вегас начал качать воду из глубины.