Коротко: из-за ошибки при изменении конфигурации магистральных маршрутизаторов не работали Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, корпоративные и бизнес-сервисы Facebook, не отвечали ни сайты, ни мобильные приложения. Даже работники компании не могли попасть на свои рабочие места, чтобы проверить, что произошло, поскольку их пропуски работают благодаря подключению через интернет к внутренним инструментам, которые тоже не отвечали. Весь трафик соцсети внезапно двинулся на другие сервисы. Как оказалось, не все к нему готовы.

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Последствия

Почти сразу после начала проблем на сервисах Facebook пользователи начали сообщать о сбоях в работе ряда других компаний и сервисов, никак не связанных с соцсетью – банков, авиакомпаний, сотовых операторов, YouTube, Gmail, Zoom, Netflix, Twitter. Досталось всему интернету.

Трафик некоторых мобильных приложений вырос в 30-50 раз. Сначала конкуренты компании обрадовались такому наплыву, но позже поняли, что все выходит из-под контроля.

Сильно пострадали публичные DNS-серверы – мобильные клиенты Facebook и все сайты, которые имеют авторизацию через Facebook или кнопку like, постоянно слали свои DNS-запросы к несуществующему Facebook, устроив настоящую DDoS-атаку на самих себя.

Активно ситуацию обсуждали в Twitter. Это привело к тому, что в соцсети периодически переставали загружаться твиты, изображения и видео.

Основатель Twitter Джек Дорси вообще прямо призвал аудиторию с WhatsUp к Signal.

Сеть между тем наполнилась колоссальным количеством мемов.

Руководитель по связям с общественностью Viber Лилиана Пертенава рассказала, что количество регистраций в Viber выросла на 500 процентов. Конкретные цифры не называют, но и без того ясно, что рост значительный.

Конечно, не факт, что все пользователи, которые присоединились к новым сервисам во время сбоя, останутся с ними. Большое их количество, вероятно, использовало приложения как временный способ общения и вернулись в Facebook Messenger.

Для пользователей последствия вряд ли будут ощутимыми. Однако для самой Facebook самым существенным следствием сбоя будет потеря части прибыли. На платформах более шести часов не размещалась реклама. Убытки соцсети и самого Марка Цукерберга составили почти 7 миллиардов долларов, выраженных в падении цены акций. Последствия для отдельных компаний, которые работают с Facebook или размещают на платформе свою рекламу еще предстоит подсчитать.

Отдельно о Telegram

Наибольшую выгоду от сбоя получил, судя по всему, мессенджер Павла Дурова Telegram. Когда все закончилось, предприниматель отчитался о 70 миллионах новых пользователей. Это абсолютный рекорд по количеству регистраций в день.

Дуров подтвердил, что из-за высокой активности аудитории приложения наблюдались некоторые проблемы со скоростью его работы. Однако они быстро были решены.

Вчера в Telegram наблюдался рекордный рост числа регистраций и активности пользователей. Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев из других платформ. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, так как Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей. Однако некоторые пользователи в Северной и Южной Америке, возможно, испытали более низкую скорость, чем обычно, поскольку миллионы пользователей из этих континентов одновременно бросились регистрироваться в Telegram. Я прошу наших существующих пользователей передать привет своим новоприбывшим друзьям, помочь им распаковать вещи и рассказать о том, что у нас есть в наличии. Убедитесь, что они останутся здесь, и поймут, почему Telegram на световые годы опережает конкурентов. Для новых пользователей я хочу сказать следующее – Добро пожаловать в Telegram, наибольшую независимую платформу обмена сообщениями. Мы не подведем вас, когда это сделают другие,

– написал Павел Дуров.

Повторится ли это вновь

Эксперты сходятся во мнении, что будет. Современный интернет все еще базируется на принципах тридцатилетней давности. Тогда не думали о глобальной мировой сети.

Несмотря на все, этот случай показал миру, что сеть Интернет является хрупкой, уязвимой и неустойчивой. Это дает нам шанс вовремя вмешаться, чтобы исправить ситуацию.