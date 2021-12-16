В этой подборке мы затрагиваем самые заметные события в техномире. Мы не упомянем о технологиях и гаджетах, однако в отдельных материалах вы сможете прочитать о самых популярных смартфонах 2021 года, узнать о важнейших космических запусках и даже о зарождении и развитии космического туризма.

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Скандал года: как Pegasus испугал мир

Пожалуй, самым заметным в этом году был и остается скандал с вирусным программным обеспечением Pegasus, которое правительства разных стран использовали для слежки за гражданами. Особенность шпионского ПО от израильской компании NSO Group в том, что для заражения смартфона и начала слежки жертве вообще не нужно ничего делать – никакого открывания вредоносных ссылок или загрузки зараженных файлов.

NSO Group разработала вирусное программное обеспечение Pegasus / Фото Forbidden Films

Все началось в июле 2021 года, когда сразу 16 немецких изданий опубликовали материалы собственного расследования в отношении таинственной программы, способной взломать любой смартфон с помощью так называемых уязвимостей нулевого дня.

О том, как развивались события после раскрытия информации, можно прочесть по ссылке.

Расследование показало, что NSO Group продавала вредоносное ПО спецслужбам разных стран. Те использовали его для слежки за людьми.

Разоблаченные в наблюдении заявляли только о лучших намерениях, которые якобы ограничивались необходимой борьбой с терроризмом.

Однако в списках слежки нашли очень известные имена, которые явно к террористам не принадлежат. Среди таких, например, президент Франции Эммануэль Макрон, создатель Telegram Павел Дуров, пакистанский премьер-министр и президент ЮАР, а также глава Совета ЕС и политические лидеры Марокко, Ирака, Египта, Ливана и Уганды, журналисты изданий Associated Press, CNN, The New York Times, Reuters, а также более 600 чиновников и политиков по всему миру.

В конце июля израильские власти наконец-то взялись расследовать деятельность NSO Group.

Результатом стало существенное ограничение списка стран, в которые разрешили продавать IT-продукты. Из списка партнеров исчезли страны, правительства которых были замечены в авторитарности и нарушении прав человека. К примеру, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Также программное обеспечение запретили продавать в Азербайджан, Бахрейн, Венгрию, Казахстан, Марокко, Мексику и Руанду.

В новый список вошли только демократические страны, включая страны ЕС и коалицию Five Eyes.

Судя по всему, израильская часть истории на этом завершается, ведь разработчик шпионской программы компания NSO Group планирует закрыть подразделение и продать компанию. Однако это не обязательно означает конец Pegasus – его вполне может выкупить другая организация или же государство.

Другие заметные события

Среди других громких новостей, в свое время потрясших мир, вам могло запомниться крайне спорное нововведение Apple, анонсировавшее запуск технологии слежения, призванной анализировать фото в хранилищах пользователей на предмет детской порнографии. В сети компанию подвергли сильной критике, ведь, по мнению как обычных пользователей, так и экспертов отрасли, такие действия могут иметь крайне негативные последствия, если технология попадет в руки авторитарных правительств: ее можно настроить на отслеживание чего угодно и кого угодно.

Конечно же, нельзя не упомянуть и несчастье, постигшее мессенджер WhatsApp в начале 2021 года. Тогда компания объявила об изменении политики конфиденциальности, которую пользователи не до конца поняли, что привело к массовым отказам от приложения и отсрочке изменений на несколько месяцев.

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Метаверс: будущее расширенной реальности

Виртуальная реальность все ближе / Фото freepik

Сама концепция метаверса или же метавселенной далеко не нова. Однако по-настоящему об этой идее слияния реального и виртуального миров заговорили после того, как компания Facebook переименовалась в Meta и объявила об активной разработке своего Metaverse.

Практически сразу идею подхватили несколько других крупных компаний, объявив о собственных аналогичных намерениях, и обычные пользователи. В разных метавселенных начали активно торговать виртуальными товарами, в том числе землей, недвижимостью и транспортом, открывать виртуальные посольства, кладбища, торговые центры и многое другое. А Билл Гейтс уже предусмотрел, что в ближайшие годы значительная часть нашей работы, особенно удаленной, перейдет в виртуальную и дополненную реальности, где люди, сидя на самом деле дома, смогут виртуально находиться в виде своих аватаров в цифровом мире, появляясь на совещаниях и презентациях.

Похоже, концепция уже прижилась среди будущих пользователей. Тем более, что Meta сделала доступной широкой публике первую версию метаверса Horizon Worlds.

Год хакерских атак

2021 год был особенно богат хакерскими атаками. Исследования показали, что их количество постоянно растет.

Хакерские атаки / Фото freepik

Самой заметной стала атака на SolarWinds, которую уже назвали самой большой атакой в ​​истории. Эта компания разрабатывает промышленное программное обеспечение для управления сетями, системами и инфраструктурой. Ее клиентами являются такие гиганты, как Microsoft и FireEye, а также Министерство финансов США, Министерство торговли США, Министерство внутренней безопасности. Есть также подозрения в несанкционированном доступе к ресурсам НАТО, Европейского парламента, Центра правительственной связи Великобритании, Министерства обороны, Национальной службы здравоохранения Великобритании, компании AstraZeneca и многим другим. В общей сложности сообщали о том, что жертвами стали 18 тысяч из 33 тысяч клиентов компании.

Все они были взломаны через программный комплекс Orion. По оценкам, проникновение хакеров произошло еще в 2019 году, однако до конца 2020 они оставались в тени, готовя активные действия, к которым прибегли в 2021 году.

Другие заметные события

Не менее сокрушительной для мира оказалась деятельность хакерской группы REvil и ее одноименного вируса, который разработчики сдавали в аренду всем желающим. Это вредоносная программа-шифровальщик, блокирующая доступ к данным с требованием выкупа. К сожалению, в этом году жертвами этого и подобных ему вирусов становились Apple, Electronic Arts, Capcom, CD Projekt Red, Acer, IKEA, Panasonic, Alibaba, американская мясоперерабатывающая компания JBS, крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco, заводы и предприятия.

Однако в этом же году, как оказалось, эту самую известную в мире хакерскую группу, которую связывают с Россией, обезвредило ФБР. Ее сайты и серверы сейчас не работают. Однако фигуранты дела по-прежнему на свободе.

2021-му году также принадлежит рекорд в крупнейшей краже денег в истории. Жертвой стала криптоплатформа Poly Network. Использовав пробелы в системе безопасности компании, хакеру удалось похитить 610 миллионов долларов в криптовалюте. Однако позже он вернул деньги, заявив, что своим поступком хотел лишь показать недостатки систем безопасности. Компания предложила ему работу.

Наряду с вымогательством денег происходили и более опасные инциденты. К примеру, во Флориде хакеры взломали водоочистные сооружения и попытались отравить воду для 15 тысяч жителей.

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Экология

2021 год был одним из худших в плане экологии.

В Гренландии впервые с начала наблюдений пошел дождь. Это будет иметь продолжительные негативные последствия для региона и всей планеты.

Арктический лед начал исчезать вдвое быстрее, чем прогнозировали учёные. Аналогично можно сказать и о температуре – она повышается сильнее, чем предполагалось ранее.

Оказалось, что массовое восстановление лесов не поможет против климатических изменений.

Леса Амазонки начали отравлять планету: теперь они выделяют больше СО 2 , чем поглощают.

, чем поглощают. Микропластик добрался до самой большой "ледяной шапки" Европы.

В 2021 году один только Китай выбрасывал парниковых газов больше, чем все остальные развитые государства вместе. Уровень углекислого газа в атмосфере достиг максимума за 4 миллиона лет!

Начал разрушаться самый старый арктический ледник на планете.

Лето этого года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений.

Искусственный интеллект

В этом году искусственный интеллект, как и в прошлом году, продолжал набирать обороты и мощности. Количество открытий, которые он сделал, просто поражает. Конечно же, во времена пандемии нельзя в первую очередь не обратить внимание на достижения в сфере медицины. Вы можете помнить сообщения о том, что алгоритмы нашли 200 новых препаратов для борьбы с COVID-19, научились предсказывать, каким больным понадобится ИВЛ, прогнозировать рак груди на пять лет вперед и диагностировать отдельные его виды всего за 20 минут. Кроме того, ИИ нашел новый сверхмощный антибиотик, который может убивать стойкие супербактерии.

Не менее заметной была новость о создании первого в мире цифрового человека, параметры которого в реальном времени полностью имитируют все показатели живого вплоть до клеточного уровня, что позволит, например, проверять действие лекарств на таком цифровом организме, не привлекая живых испытуемых, обучать новых врачей, индивидуально моделировать стратегию лечения для пациентов, заранее понимая, как они среагируют на то или иное лекарство и многое другое. Когда технология будет полностью завершена, она сулит настоящую революцию в медицине.

Цифровой человек AIBODY / Фото AIBODY

Еще в 2020 году искусственный интеллект помог ученым решить научную проблему сворачивания белка, над решением которой работали более 50 лет. Разработанный командой DeepMind искусственный интеллект AlphaFold спрогнозировал структуру белка с точностью до атома. Решение проблемы имеет ключевое значение для понимания биологических основ жизни и поиска лекарства от многих болезней. В этом же году компания открыла доступ к своей разработке всем желающим, что позволяет ученым со всего мира работать и совершать прорывные открытия в области медицины.

Что касается других сфер, то в этом году ученым удалось научить нейросеть управлять группой боевых истребителей F-16 в воздушном бою, представлять то, чего она раньше никогда не видела, "предсказывать будущее" на несколько дней вперед, прогнозировать террористические акты в мире, переводить язык жестов в текст. Вместе с тем оказалось, что жители Европы и Китая готовы к замене политиков искусственным интеллектом.

Между тем, человечество уже начало задумываться над разработкой этических законов для такого искусственного разума. Свои предложения выдвинула ВОЗ, а собственную версию таких законов сформулировал Китай в конце года. Говоря о Китае, не лишним будет вспомнить, что в этой стране создали нейросеть в 10 раз более мощную, чем наиболее продвинутая версия GPT-3, которая сегодня считается одной из самых лучших и совершенных нейросетей в мире. Китайский ИИ умеет писать эссе и стихи, генерировать изображения на основе описаний и тоже предсказывать структуру белков.

И, наконец, в 2021 году суд США поставил точку в вопросе о том, может ли искусственный интеллект запатентовать изобретение. Его вердикт таков: на сегодняшнем этапе его развития не может.

Все упало: самые большие сбои в интернете в 2021 году

Говоря о сбоях, постигших интернет, на ум прежде всего приходит падение Facebook, утащившее за собой немалую часть интернета. Что же в тот день произошло?

4 октября социальная сеть Facebook исчезла. Это были не просто подвисания сайта или проблемы с загрузкой, часто встречающиеся во время сбоев. Сайты компании фактически исчезли из интернета.

На ресурсах Марка Цукерберга все не кончилось. Из-за желания людей обсудить ситуацию, посмеяться над "онлайн-апокалипсисом" или связаться со своими родными и друзьями альтернативным способом резко возрос трафик на других сайтах. Они же оказались не готовы к тому количеству аудитории, которая обычно одновременно находится на Facebook. Поэтому вслед за соцсетью проблемы начались у Twitter, а поздно вечером сбои фиксировали пользователи мессенджера Telegram. Следом за ними упал TikTok. О проблемах также информировали пользователи ряда других сервисов: Netflix, Steam и PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, игр Among Us и Google Play. Позже "эстафету" перехватили Youtube, Snapchat и Reddit. Кроме того, периодически со сбоями работали Skype и Viber.

Задело и те ресурсы, которые тем или иным образом были "подвязаны" к мощностям и функционалу Facebook, которые имели на своих сайтах авторизацию с помощью соцсети, виджеты, комментарии и другие элементы. Более того, даже работники самой компании не могли попасть на свои рабочие места, поскольку их электронные пропуски просто не работали в условиях недоступности серверов.

В сети выдвигали самые разные версии причин сбоя. Появлялись даже сообщения о саботаже внутри компании. Однако позже пресс-служба Facebook сообщила, что проблема скрывалась в нарушении сетевого трафика, к которому привели изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, координирующих сетевой трафик между центрами обработки данных. Фактически браузеры и приложения не знали куда обращаться за информацией. Проблему исправляли более шести часов.

Другие заметные события