В топе сантехники, электрики и ремонтники мебели

В этом году украинцы оформили 50 тысяч заказов на услуги сантехников, что почти в 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном их просили устранить течь, отремонтировать кран или унитаз, прочистить канализацию или заменить радиатор. По сравнению с прошлым годом средний чек вырос на 40% – 640 грн за заказ.

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Также востребованы специалисты по ремонту мебели. Спрос на них вырос на 40%, а средний чек на 5% – 500 грн за заказ. Всего на услуги этих мастеров в этом году украинцы потратили 4,8 миллиона грн – почти на 30% больше, чем в прошлом.

Из-за экономической нестабильности многие не спешат покупать новую мебель, предпочитая отремонтировать старую, чтобы сэкономить Ольга Сорока руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua

Почти на 32% больше работы у электриков. Популярные задачи:

повесить люстру;

обновить проводку;

заменить розетки и выключатели;

отремонтировать светильник;

установить домофон.

В среднем один заказ стоит 900 гривен, что на 20% превышает показатели прошлого года.

Утепляют квартиры и ремонтируют технику

По сравнению с прошлым годом количество заказов на ремонт и установку окон увеличилось на 45%. Средний чек в категории "установка металлопластиковых окон" вырос на 43% – 2000 грн, а в категории "ремонт окон" – на 8% – 580 грн за заказ. Однако цены на эти услуги могут варьироваться и зависят от объема, сроков и условий работы.

В сети также заказывали установку и ремонт дверей. Однако несмотря на повышение спроса на 37% средний чек остался на уровне прошлого года – 1230 грн за заказ.

Установка и ремонт дверей и окон — одни из самых востребованных работ по теплоизоляции, так как именно щели и проемы в этих конструкциях — основная причина попадания холодного воздуха в помещение

Установка и ремонт дверей и окон – одни из самых востребованных работ по теплоизоляции, так как именно щели и проемы в этих конструкциях – основная причина попадания холодного воздуха в помещение​ Ольга Сорока руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua

Чтобы сэкономить, многие предпочитают отремонтировать технику, нежели покупать новую. В связи с этим спрос на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос почти на 20%. В среднем один заказ обходится в 530 грн – на 6% больше, чем в прошлом году.

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"Муж на час" – делегируют бытовые дела, чтобы сэкономить время

В этом году "мужей на час" заказывали на 32% чаще, чем в прошлом. Средний чек в категории подрос на 7% – 440 грн за заказ. Востребованность услуги обусловлена тем, что многие хотят иметь больше свободного времени, поэтому делегируют бытовые задачи профессионалам.

В основном мастеров на все руки нанимают, чтобы установить замок, собрать диван, повесить зеркало или картину на стену, а также выполнить и другие мелкие домашние дела.

Каких специалистов чаще всего искали украинцы в интернете в 2021 году / Инфографика 24 канал