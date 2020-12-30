Во многих сферах 2020 год оказался не самым лучшим и простым годом, однако для космической отрасли он оказался очень плодотворным на новые достижения, рекорды и открытия. Мы решили вспомнить только самые важные события, которыми запомнился космический 2020-й, а вспомнить есть что.

Несмотря на пандемию и панику на Земле, ученые и исследователи продолжали смотреть в небо и исследовать его. Астрономы обнаружили черную дыру совсем рядом (в космическом масштабе) от Земли на расстоянии всего 1000 световых лет от Земли. Зонд NASA InSight обнаружил, что Марс все еще геологически активен, и на нем происходят "марсотрясения". А известному космическому телескопу Hubble исполнилось 30 лет. Человечество продолжает свои исследования, а 24 канал собрал самые важные достижения.

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Исторический полет Crew Dragon компании SpaceX

После многих лет доработок компания SpaceX, наконец, смогла отправить людей в космос и возобновить почти 10-летний перерыв в полетах американцев. Компания прошла завершающие этапы программы квалификации коммерческих экипажей NASA, а в мае впервые доставила астронавтов на МКС. Шесть месяцев спустя смогла это повторить уже в рамках первой регулярной миссии.



Старт корабля Crew Dragon в рамках миссии Demo-2

Как оказалось, "космический батут" работает, и у российских "Союзов" появился серьезный конкурент. SpaceX стала первой частной компанией, которая запустила людей в космос, и она не собирается останавливаться только на астронавтах NASA.

О том, как проходила подготовка к историческому полету SpaceX и о том, как он проходил можно прочитать в нашем материале.

В общем 2020 год для SpaceX оказался очень успешным, ведь кроме регулярных миссий на МКС компания Илона Маска продолжает увеличивать созвездия спутников Starlink на орбите Земли и уже получила первых клиентов в рамках бета-теста.

Испытания и впечатляющий взрыв Starship SN8

Корабль Илона Маска, а точнее его тестовая версия под номером SN8, 10 декабря прошла полетные испытания на 12,5 километра и в этом запуске было все: успешный старт, эффектное исполнение маневров и эпический взрыв во время посадки. Стоит сразу отметить, что испытания прошли успешно, ведь все ключевые цели полета были выполнены. Мягкой посадки не ожидал даже Илон Маск, сначала он вообще считал, что испытание с большей вероятностью закончится неудачей.

Взрыв Starship SN8 во время посадки, видео:

Что касается посадки, то в будущем она будет тестироваться отдельно, ведь для успешного приземления SpaceX до сих пор работает над конструкцией ног ракеты и системы амортизации. Пока же новый прототип SN9 уже готов к следующим испытаниям, которые пройдут в начале 2021 года.

Между тем Илон Маск очень положительно настроен относительно будущего корабля Starship после испытаний SN8 и после полетных испытаний написал в своем твиттере громкое "Марс, мы идем!".

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Отправка марсохода Perseverance и исследование Марса

Американцы отправили на Марс уже свой 5 марсоход. На этот раз кроме увеличенного по размерам и весу марсохода, впервые на "красную планету" отправился и беспилотник Ingenuity, который будет выполнять простую задачу – демонстрацию работы, без шуток, единственная задача вертолета – работать. Ingenuity должен безопасно сесть с марсоходом на поверхность и отделиться от него, пережить холодные марсианские ночи, автономно работать и заряжать батареи с помощью солнечных панелей.

В NASA хотят продемонстрировать возможность полета марсианского вертолета в атмосфере, которая в 100 раз более разреженная, чем на Земле. Задачей американского космического аппарата Perseverance является поиск древних окаменелых бактерий в кратере Джезеро. Также специалисты надеются там найти остатки микробов или сохраненных в глине молекул.

Все что нужно знать о марсоходе Perseverance мы собрали в одном материале, который доступен по этой ссылке.

Все о миссии Perseverance от команды Alpha Centauri:

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Путешествие марсохода уже подходит к завершению, оно продолжается уже шесть месяцев и закончится посадкой ожидаемо 18 февраля 2021 года в кратере Джезеро. Как только марсоход высадится, степень спуска немного наберет высоту и упадет в нескольких сотнях метров от марсохода.

Как будет происходить высадка Perseverance на Красную планету можно прочитать в этом материале.

Стоит также упомянуть что в 2020 году на Марс отправили свои аппараты еще две страны: Объединенные Арабские Эмираты со своим "Аль-Амаль", и Китай со своей первой китайской межпланетной станцией "Тяньвень – 1". Эти аппараты также займутся исследованием Красной планеты, хотя и задачи у них будут разные – первый будет изучать Марс с целью создания климатической карты, а второй займется поисками следов жизни.

Доставка образцов астероида Рюгу на Землю

Уже к концу года произошло не менее важное космическое событие – японские исследователи отправили на Землю грунт астероида Рюгу. Зонд Хаябуса-2 в течение года исследовал астероид и успешно вернул собранные образцы для детальных исследований. В общем удалось собрать около 5 граммов камней и пыли с поверхности астероида, принадлежащих к ранним дням существования Солнечной системы. Это уже второй подобный успех (после первой Хаябусы), когда люди собрали фрагменты астероидов и доставили их на Землю.



Грунт с астероида Рюгу в капсулах сборника

Еще больше астероидной пыли уже на пути к нашей планете, если все пойдет по плану, то куски астероида Бенну попадут в руки исследователей в 2023 году. Зонд NASA OSIRIS-REx, два года тщательно изучал астероид и даже обнаружил на нем гейзер. В октябре аппарат совершил без преувеличения впечатляющий маневр – он выстрелил в астероид пневматической пушкой, приблизился к нему и захватил частицы почвы.

Миссия по сбору образцов оказалась успешной, образцов почвы собрали даже слишком много, так, что они начали рассыпаться, поэтому их надежно спрятали в специальную капсулу. Инженеры NASA сохранили большую часть драгоценного материала, который ученые будут изучать через три года.

Сбор грунта с астероида Бенну, видео:

Космический зонд OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года. В январе 2020 года аппарат несколько раз облетел Бенну и исследовал поверхность астероида с помощью спектрометров и камер в поиске оптимального места для забора грунта. В итоге специалисты миссии выбрали область шириной около 16 метров. Она находится внутри 70-метрового молодого кратера вблизи северной полярной области астероида.

Изучение Солнца с рекордно близкого расстояния и впечатляющее фото

Мы привыкли видеть Солнце почти каждый день (если не учитывать облачных дней), поэтому и не осознаем, что исследователи много не знают о ближайшей к нам звезде. В 2018 году солнечный зонд NASA Parker Solar Probe подошел к Солнцу ближе, чем любой другой космический аппарат за всю историю – всего на 13,5 миллиона километров, что в три раза ближе орбиты Меркурия.

Хотя сейчас миссия аппарата завершена лишь на треть, он уже собрал множество уникальных данных о нашей звезде: так, например, Parker подтвердил, что на таком расстоянии от Солнца в космосе практически не остается пыли, а солнечный ветер влияет на вращение звезды.

В феврале Европейское космическое агентство запустило свой зонд под названием Solar Orbiter, который хотя и не доберется до Солнца так же близко, как Parker, однако он имеет две специальные камеры для изучения поверхности звезды и инструменты для исследования солнечного ветра, и они показали невероятные результаты – наиболее детализированные фото нашей звезды.

Фото солнца сделанные камерами Solar Orbiter:

Крупнейшая в мире солнечная обсерватория – Daniel K. Inouye Solar Telescope, также опубликовала свои первые данные. Она уже активно используется для наблюдения за солнечными пятнами, и эти данные в будущем могут привести к более точным прогнозам вспышек на Солнце. Пока же обсерватория показала самое четкое на сегодня фото солнечного пятна на поверхности светила.



Самое четкое изображение Солнца / Фото nso.edu

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Как сначала нашли, а потом потеряли фосфин на Венере и почему это важно

Астрономы, изучающие облака Венеры, в середине сентября объявили об обнаружении следов фосфина в большой концентрации в атмосфере Венеры, который на Земле выбрасывается вулканами и связан с жизнедеятельностью некоторых организмов. Находка вызвала настоящий ажиотаж, некоторые исследовательские группы даже начали обрабатывать космические миссии для дальнейшего исследования Венеры. Однако вскоре восторг сменился смятением, поскольку другие астрономы не смогли подтвердить таких же открытий и ученые отозвали свои результаты до дальнейших исследований.

Что такое фосфин? Фосфин или фтористый водород – ядовитый бесцветный газ. На Земле этот газ производится в результате процессов жизнедеятельности анаэробных организмов: некоторые бактерии, грибы, водоросли и черви. Однако, это не единственный источник фосфина, он также может появляться в атмосфере вследствие молний, падения метеоритов и вулканической активности.



Ученые заговорили об активном исследовании Венеры после обнаружения следов фосфина

Впоследствии наличие фосфина в атмосфере планеты было обнаружено после детального анализа данных 40-летнего зонда NASA, но неопределенность все еще остается. Так или иначе вопрос детального изучения Венеры снова начали живо обсуждать, поэтому в ближайшее время мы можем получить миссии, направленные на исследование этой загадочной планеты. Научное сообщество хочет видеть более ясную картину того, какие химические вещества есть в атмосфере планеты и как они образуются, а для этого нужно отправить на Венеру соответствующий аппарат.

Уничтожение телескопа Аресибо

Конечно 2020 год не был бы полноценным без какого-то негатива в космической отрасли, а жертвой стала космическая обсерватория и один из крупнейших радиотелескопов на планете – Аресибо, который базируется в Пуэрто-Рико. Проблемы с телескопом начались еще в начале года, в августе оборвался один из тросов и повредил зеркало телескопа, тогда было принято решение начать демонтаж телескопа. Впрочем работы по демонтажу так и не успели начать, поскольку 30 ноября в 23:55 трос, державший 900 тонную конструкцию отражателя, оборвался и в результате зеркало телескопа было безвозвратно уничтожено.



Уничтоженный телескоп Аресибо

В 1974 году Аресибо передал мощный радиосигнал для возможной связи с возможными инопланетными цивилизациями. В 2014 году с помощью телескопа удалось доказать существование коротких радиовсплесков. В 2016 году астрономами были обнаружены быстрые радиоимпульсы, которые вышли из одного источника.

Впрочем, похоже человечество таки не потеряло телескоп окончательно. Уже к концу 2020 года – 28 декабря Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес выделила 8 миллионов долларов на восстановление обсерватории Аресибо. Также правительство острова объявило "исторической зоной" район на высоте 497 метров над уровнем моря, где расположена обсерватория, и утвердило на федеральном уровне распоряжение о начале реконструкции радиотелескопа.

Процессом обновления и модернизации обсерватории Аресибо будет заниматься государство совместно со специалистами университета центральной Флориды и университета Ана Г. Мендес.

Правительство Пуэрто-Рико считает, что трагическое разрушение телескопа дает островному государству и радиоастрономии возможность изменить его конструкцию с учетом усвоенных уроков и рекомендаций научного сообщества. Планируется, что обновленное сооружение телескопа сможет прослужить еще несколько десятилетий.

Вместо заключения

В 2020 году человечество сделало немало открытий и чтобы перечислить их все понадобится много времени. Это свидетельствует о том, что никакие пандемии и вирусы не могут стать преградой человеческой жажды знаний и исследований, а сложности на пути к новым открытиям только делают нас сильнее. 2021 год обязательно станет не менее плодотворным и интересным и мы увидим немало важных и эффектных миссий и услышим о поразительных открытиях. Поэтому следите за нами, а мы будем держать вас в курсе всех важных событий научного мира.