itel Vision 1 Pro: новый бюджетный смартфон за 90 долларов
Состоялась официальная презентация нового смартфона начального уровня под названием itel Vision 1 Pro. Сейчас новинка доступна в Индии, о выходе на международный рынок – информации пока нет.
itel Vision 1 Pro стал обновленной версией модели itel Vision 1, дебютировавшей в 2020 году, сообщает Gizmochina.
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Что известно
itel Vision 1 Pro оснащен 6,52-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей) и изогнутым стеклом 2.5D. Как говорит производитель, соотношение экрана к корпусу составляет 90%.
Смартфон получил 5 Мп фронтальную камеру в каплеобразном вырезе. Основная камера – тройная с модулем на 8 Мп и двумя VGA-датчиками. Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной панели. Он работает на базе 4-ядерного процессора с частотой 1.4 ГГц в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.
Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. На смартфоне установлена операционная система Android 10 (версия Go).
Цена
Itel Vision 1 Pro оценен на индийском рынке в 90 долларов (2500 гривен). Приобрести его можно в цветовых вариантах Aurora Blue и Ocean Blue.
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