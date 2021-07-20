В музеях Болоньи применили новую систему ShareArt. Рядом с экспонатами разместили камеры, которые отслеживают посетителей, высчитывая, как долго и как близко люди рассматривают картины, скульптуры и артефакты. После этого система выдает "оценку привлекательности".

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Для чего это музеям

Кураторы выставок хотят понять, какие именно экспонаты привлекают больше посетителей, и на основе этого изменить планировку. По замыслу руководства музеев, это позволит увеличить число туристов и возместить хотя бы часть из 190 миллионов евро, которые музеи потеряли из-за пандемии.

Систему создала команда из правительственного агентства ENEA, которое занимается развитием новых технологий в Италии. ShareArt использует камеры рядом с экспонатами, а затем объединяет и сравнивает, как люди ведут себя рядом с разными картинами, скульптурами и артефактами.



Камеры анализируют поведение посетителей музея / Фото Istituzione Bologna Musei

Разработчики уже получили первые результаты.

Например, выяснилось, что в случае с картиной Трофима Биго "Святой Себастьян, который помогает Святой Ирэн", посетители фокусировались не на центре композиции, а на правой части лица Себастьяна. По мнению исследователей, причиной стала игра света и тени.

ShareArt также отслеживает, как много посетителей останавливаются перед картинами и как долго на них смотрят. Оказалось, что очень немногие роботы способны удерживать людей дольше пятнадцати секунд. В среднем возле экспоната проводят от 4 до 5 секунд.



Камеры анализируют поведение посетителей музея / Фото Istituzione Bologna Musei

Система не ограничивается анализом данных о количестве зрителей экспозиции. После снятия ограничений и разрешения ходить без масок ShareArt также сможет анализировать эмоции клиентов по мимике на лице – это даст исследователям еще больше данных для изучения.